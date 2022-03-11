Як підтримувати близьких під час війни

Російські окупанти вдерлися в Україну і намагаються знищити все, до чого наближаються. Тому минуле нормальне життя здається зовсім далеким і в цей час близьким як ніколи потрібна підтримка.

Вже за стільки днів війни стало зрозуміло одну важливу річ: підтримуємо армію, підтримуємо рідних і не опускаємо руки. Але у стресовому стані та від сильної втоми людям буває складно приймати чиюсь допомогу. У такий час вони можуть просто не до кінця розуміти і свій стан, і свої потреби. Тому розповідаємо, які підтримати найближчих у воєнний час.

А тут: Як підтримати українську армію

Як підтримувати близьких

Найкраща підтримка це та, якої людина потребує саме зараз. Тому для початку запитайте: " Як ти? Як я можу тебе зараз підтримати?"

Як я можу тебе зараз підтримати?" Будьте готові до різкої відмови . Тому реагуйте спокійно та дайте людині видихнути.

. Тому реагуйте спокійно та дайте людині видихнути. Роздратування може бути маркером того, що людина вже не може толерувати всі емоції, які її переповнюють. Можна розповісти про те, як ви позбуваєтесь негативних емоцій та запропонувати ці спробувати ці способи.

та запропонувати ці спробувати ці способи. Під час високого рівня стресу ми можемо забувати про базові потреби. Тому розпитайте, коли людина востаннє їла, пила,

Тому розпитайте, коли людина востаннє їла, пила, спала.

У деяких ситуаціях надавати підтримку без потреби не варто. Оскільки це буде заважати та погіршувати ситуацію. В такі моменти варто потурбуватись про власні здоров'я та безпеку.

не варто. Оскільки це буде заважати та погіршувати ситуацію. В такі моменти варто потурбуватись про власні здоров'я та безпеку. Добрі слова, слова любові, вдячність, приємні спільні спогади — це все теж дуже важливе в скрутну хвилину.

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