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Коронавірус Карантин

Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався

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Ці поради допомагають швидше прокинутися - фото 1
Ці поради допомагають швидше прокинутися

Якщо ви думали, що під час карантину виспитесь на всі наступні життя, то ви дуже і дуже помилялись. То сусіди ремонт роблять, то на Zoom-конференцію треба зранку вставати, то взагалі на роботу йти. Що ж робити, якщо ви прокинулись, а сил нема?

Ми дамо вам кілька порад, які допоможуть за лічені хвилини збадьоритися та налаштуватися на відповідний лад!

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1. Кава по-науковому

Кажуть, що короткий сон після чашечки кави допомагає підсилити ефект від напою у кілька разів. Мікросон, саме так називаються ці 15-20 хвилин у ліжку, допомагає відновити сили і підготувати організм до дії кофеїну. Механіка цієї техніки така: ви випиваєте невелику чашечку міцної кави (для більшого ефекту можна ще закусити гірким шоколадом), і лягаєте спати, ставлячи будильник максимум на 20 хвилин, щоб встигнути встати до настання фази глибокого сну. Якраз на час пробудження кофеїн почне діяти на організм, а сон посилить ефект, що бадьорить. Головне – не проспати!

Можете спробувати випити каву по-науковому - фото 406951
Можете спробувати випити каву по-науковому

Є й інше наукове правило, яке дозволяє витиснути максимум ефекту від кави.

Існує також правило, що не можна пити каву протягом години після пробудження. Недавні дослідження показали, що в цей проміжок часу в нашому організмі відбувається вироблення кортизолу, який і допомагає організму прокинутися. Кофеїн же заважає цьому природному процесу, блокуючи вироблення згаданого гормону "стресу". Як наслідок, організму потрібно більше часу на відновлення звичного ритму після сну, і ми ще довго клюємо носом, навіть вже сидячи перед монітором робочого комп'ютера.

2. Пожуйте м'яту

А якщо м'яти під рукою немає, то цілком згодиться ментолова жувальна гумка, тим більше, що і ефект від неї буде вдвічі яскравішим. Ментол сам по собі діє як енергетик, збуджуючи організм, а жувальні рухи активізують мозок, який починає думати, що зараз необхідно буде почати процес перетравлення їжі. Для цього він виробляє інсулін, який і викликає почуття бадьорості.

Пожуйте м'яту або жуйку з ментолом - фото 406952
Пожуйте м'яту або жуйку з ментолом

3. Помийте руки

У буквальному сенсі сполосніть кисті холодною водою. Не обличчя, не голову, не тіло, а саме руки. Такий прийом дозволяє швидко прийти до тями і хороший не тільки, як метод боротьби з сонливістю, але і за потреби охолодити себе у спеку, а також, щоб зняти нервову напругу у стресовій ситуації. Подібна реакція пов'язана з тим, що наші руки мають точки-з'єднаннями з усім нашим організмом (згадайте техніки східного масажу).

Головне – мити руки холодною водою - фото 406954
Головне – мити руки холодною водою

4. Зробіть масаж

Наше тіло має кілька точок, помірний тиск на які дозволяє підсилити циркуляцію крові в організмі, що в тому числі призводить до позбавлення від сонливості. Зробіть собі масаж, повільно круговими рухами натискаючи на маківку, задню частину шиї, мочки вуха, точку між великим і вказівним пальцем і область під колінами.

Зробіть собі легкий масаж - фото 406955
Зробіть собі легкий масаж

5. Сядьте на стілець

Годиться будь-який, але тільки не м'який і тим більше не крісло або диван. Ваше завдання – створити собі на час максимально незручні умови. Жорстка поверхня, на якій ви тимчасово (це важливе слово) будете сидіти, викличе у вас почуття дискомфорту, і сон зніме, як рукою, адже спати, коли незручно, зовсім не хочеться.

Вам має бути не дуже комфортно - фото 406958
Вам має бути не дуже комфортно

А що допомагає вам збадьоритися з самого ранку? Пишіть свої методи у коментарях ;)

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Джерело: marieclaire
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