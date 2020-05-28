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Актуально влітку: вчені назвали круту альтернативу кави

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Це заняття дозволяє збадьоритися за лічені хвилини - фото 1
Це заняття дозволяє збадьоритися за лічені хвилини

Не можете прокинутися без улюбленої філіжанки кави зранку? У нас є альтернативний спосіб, який дозволить не лише збадьоритися, а й набратися енергії на цілий день. Заінтриговані?

Учені з Канади провели дослідження. Їх цікавило, який спосіб підбадьоритися вранці є дієвішим – кава або фізичні навантаження. І виявилося, що кава – відмінний помічник, але підходить він не усім.

Це цікаво: Що буде з організмом, якщо пити багато кави

"Дуже часто буває, що з часом люди починають потребувати все більшої кількості кофеїну. При збільшенні порцій у них з'являються негативні наслідки у вигляді головного болю, нудоти і проблем зі шлунково-кишкового тракту. Але що робити, якщо кава – це незамінне джерело бадьорості для багатьох з нас?", – поцікавилися вчені.

Учені розповіли, чим замінити каву - фото 406789
Учені розповіли, чим замінити каву

Дослідники запропонували людям замість чашки кави здійснювати 20-хвилинне спортивне тренування. Вони з'ясували, що заміна кави одним сеансом аеробних вправ може забезпечити не тільки когнітивний імпульс, але й інші переваги для здоров'я.

Тренування бадьорять не гірше, ніж кава - фото 406790
Тренування бадьорять не гірше, ніж кава

Крім того, результати експерименту показали, що швидка 20-хвилинна прогулянка під час обідньої перерви допомагає ефективно боротися з денним енергетичним спадом і значно зменшує залежність від кофеїну.

Читайте також: Що буде з організмом, якщо відмовитись від кави

Джерело: Medical Xpress
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