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Коронавірус Карантин

Холодильник не винен: Чому люди набирають вагу на самоізоляції

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Самоізоляція – час набирати зайву вагу - фото 1
Самоізоляція – час набирати зайву вагу

Якщо вам теж лячно ставати на ваги після карантину, то можете не хвилюватися, адже ви не єдині такі. Самоізоляція практично у більшості випадків тотожна з набором зайвої ваги. Але що ж є причиною того, що ви перестали влазити в улюблені джинси? Розберімось.

Лікар-дієтолог Олексій Ковальков переконаний, що набір зайвої ваги під час самоізоляції – не наслідок зловживання продуктами. Винним у всьому є стрес!

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Експерт стверджує, що тривале перебування у замкнутому просторі негативно впливає на людську психіку. Ваше помешкання буквально стає "в'язницею". Становище ускладнюється, якщо в одному будинку проживає багато родичів.

Набору зайвої ваги сприяє постійний стрес - фото 406759
Набору зайвої ваги сприяє постійний стрес

У звичайному житті вони звикли приходити додому ввечері, швидко їсти і лягати спати. Постійна необхідність спілкуватися викликає стрес, а стрес – це гормон кортизол. Він сприяє дуже швидкому набору ваги, – пояснив дієтолог.

За словами Ковалькова, у звичайний день людина може набрати до 150 грамів жирової тканини. У період самоізоляції через стрес цей показник збільшується до 250 грамів жирової тканини на день.

Щоб зменшити набір зайвої ваги дієтолог рекомендує виключити з раціону цукор, білий шліфований рис, картоплю, білий хліб, соки і мед. Також не варто забувати про фізичну активність і прогулянки на свіжому повітрі (благо, це вже можна собі дозволити).

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Джерело: Medikforum
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