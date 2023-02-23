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Як заспокоїти дитину під час ракетних ударів – психологічні поради
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Маленькі діти не зовсім розуміють, що відбувається, але добре відчувають. Діти повністю залежні від реакцій дорослих, тобто їх емоції синхронізуються з емоціями дорослих.
Психолог та психотерапевт Анна Олійник розповіла для читачів та слухачів Радіо Максимум, як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги.
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Слухайте психологічні поради щобудня о 12:00 та 18:00 в ефірі "Радіо Максимум".
Перше й обов'язкове – залишатись опорою для своїх дітей та упорядковувати свій емоційний стан. Отже, спокійні, розуміючі, підтримуючі батьки – це спокійні діти.
Для зовсім маленьких вашою підтримкою та заспокоєнням будуть тепло, обійти, поцілунки, колисання, колискові.
Для старших також важливий тілесний контакт, але вже також необхідні пояснення їх переживань, наприклад, "я бачу, що тобі страшно, боятися – це нормально, мені також страшно, але ми разом і ми з цим обов'язково впораємось" та інше довірливе спілкування.
Далі можна застосовувати техніки та ігри для зменшення напруги та тривоги.
- На перше місце я поставлю техніку "маятник", мабуть, кожна мама немовляти її робила абсолютно інтуїтивно, але варто її пригадати знов навіть зі старшими дітьми. Отже, обійміть дитину чи посадіть собі на коліна і разом з нею спокійно похитуйтесь з права вліво, вперед назад. Таким чином ми розслабляємо потрібні ділянки головного мозку, а отже і все тіло.
- Далі – синхронне дихання. Суть техніки дуже проста, але при цьому дуже ефективна. То ж, на один два робимо глибокий вдих, знов на один два затримуємо подих і на один два видох. Рахуємо повільно. Зробіть таких 5 підходів і обов'язково разом.
- Наступна техніка називається "мокра собака" – попросіть дитину показати "як робить собачка коли виходить з води, як вона струшує з себе воду" – спочатку з правої ніжки струшуємо воду потім з лівої, потім з ручок, плечей та всього тіла. Доєднайтесь до дитини і спробуйте техніку на собі, також відчуєте полегшення.
- Наступну техніку назвемо "запали вогонь" – вона полягає в інтенсивному терті рук, так щоб вони стали гарячими та навіть втомилися від напруження. А після напруження обов'язково приходить розслаблення.
- Корисним буде також масаж, особливо плечей та шиї (із дозволу дитини звісно). Обирайте ті, які більше підходять вашій дитині та вам.
психологічні поради надала Анна Олійник
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