Як налаштуватися зранку на продуктивний робочий день в умовах війни – психологічні поради

Одразу необхідно зазначити, що ми зараз перебуваємо в стані хронічного стресу, тому вимагати від себе високої продуктивності буде знущанням з себе та не призведе ні до чого хорошого.

Психолог та психотерапевт Анна Олійник розповіла для читачів та слухачів Радіо Максимум, як розпочати свій день під час війни.

І ще: Психологи розповіли, як перемогти лінощі

Слухайте психологічні поради щобудня о 12:00 та 18:00 в ефірі "Радіо Максимум".

Зараз можете помічати зниження уваги, запам'ятовування, процесів навчання, і навпаки збільшення страхів та тривог, навіть нічим не обумовлених, просто як фон. Так працює наш мозок – це знову ж таки нормальна реакція на ненормальні обставини.

Але дуже важливо все ж таки ставити собі посильні задачі, мати планування на день або хоча б на пару годин. Контроль хоч чого-небудь дає добру опору в сьогоднішньому дні.

Отже, для початку:

Наведіть порядок на своєму столі, у своїй шафі, у своїй кімнаті

Хоча б імітуйте фізичну активність

Увімкніть приємну музику замість новин

Пам'ятайте про свої ритуали, у вигляді пиття запашної кави чи чаю

Пийте з красивих чашок, одягайте улюблені речі, користуйтесь улюбленими парфумами

Жінкам – хоч інколи згадуйте про підбори, помаду та красиву білизну (не для когось… для себе)

І так – ваш день може бути продуктивним, навіть якщо ця продуктивність буде нижчою ніж була раніше.

психологічні поради надала Анна Олійник

До теми: Експерти пояснили, як зменшити випадіння волосся