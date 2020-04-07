Як заощадити електроенергію під час карантину вдома: прості та ефективні методи

Якщо вам здається, що під час карантину ви надто багато їсте, то вам не здається. Але це лише один з мінусів постійного перебування вдома. Цілодобовий перегляд серіалів і реаліті може стати причиною захмарних рахунків за комуналку. Читайте, як зекономити електроенергію у період карантину!

Звичайно ж, можна просто вимкнути всю-всю техніку з розеток і цілими днями занурюватися у читання. До слова, це гарна ідея для тих, хто давно мріяв про цифровий детокс. Утім, є й ті, хто не може цілком і повністю відмовитися від використання гаджетів. Саме для них ми й зібрали кілька слушних і корисних порад, які допоможуть позитивно вплинути на платіжку наприкінці місяця!

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1. Максимум світла

Мовиться не про те, що потрібно в оселі вмикати всі-всі джерела освітлення. Навпаки, рекомендуємо уникати використання ламп протягом дня. Перестаньте ховатися за щільними шторами. Вам потрібно сонячне світло. Особливо це актуально в період карантину, коли виходити з дому рекомендують тільки у випадку нагальної необхідності.

Якщо ви працюєте з дому, то ми пропонуємо облаштувати робоче місце там, де найбільше світла у вашій оселі. Це дозволить не лише заощадити електроенергію, а й матиме позитивний вплив на ваш зір. Пам'ятайте про те, що природне освітлення значно краще, ніж штучне.

Ваш робочий куток має чудово освітлюватися

2. Чай для себе

В реаліях домашньої роботи наше помешкання перетворюється на офіс. І, якщо ви під час звичного для себе робочого будня пили по 5-6 чашок чаю на день – не дивуйтесь, що кількість спожитих кіловат на місяць зросте. Єдиний варіант, який допоможе не надто багато витрачати – кип'ятити рівно стільки води, скільки потрібно вам вже і зараз.

Набирайте у чайник не більш ніж половину літра – рекомендовану мінімальну кількість води. По-перше, це суттєво скоротить час роботи приладу, адже менший об'єм води нагрівається швидше. По-друге, ви економитимете ще й воду. Ви ж пам'ятаєте про те, що двічі кип'ятити її не бажано.

Готуємо стільки чаю, скільки вип'ємо за один присіст

Також не варто забувати про очищення чайника від накипу. Якщо цього не робити – процес нагрівання води стане довшим, а чай, який ви п'єте – не таким смачним і корисним!

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3. Перемо з розумом

Ясна річ, що карантин змушує нас прати не так часто, як раніше. Втім, ця порада може бути актуальною й після його завершення. Чому пральна машина може споживати надто багато електроенергії? А тому, що ми часто перевищуємо норми максимального її завантаження.

По-перше, ваше зловживання може стати причиною того, що одяг виправся недостатньо добре. По-друге, під час віджиму він буде добряче пом'ятим, що змусить вас достатньо часу присвятити прасуванню. По-третє, надмірна кількість одягу змушує саму пральну машину працювати на межі, що може стати причиною навіть її поломки. Останнє теж добряче вдарить по вашій кишені.

Рекомендуємо сортувати одяг по типу і температурному режиму, а також кольору. Таким чином ви і не перевантажуватимете вашу пральну машину (хіба ви носите одні лише джинси та худі), а також зможете ефективно прати одяг, використовуючи відповідні режими, рекомендовані виробником.

Не перевантажуйте пральну машину

4. Зачиняємо вікна та двері

Цей пункт стосується тих, хто користується кондиціонером вдома. Виробники наполегливо рекомендують вмикати цей тип побутових пристроїв лише за умови, що двері та вікна зачинені. Якщо ж цього не робити, то система не справлятиметься з поставленою перед нею задачею, що змусить працювати її значно довше, витрачаючи ваші гроші.

Також не варто забувати чистити фільтри кондиціонерів. По-перше, це потрібно для того, аби ви не вдихали пил. По-друге, ефективність пристрою буде вищою, що дозволить охолоджувати/нагрівати приміщення за коротший проміжок часу.

Не забувайте чистити фільтр кондиціонера

5. Холодильник для холоду

Ще один наш побутовий гріх – неправильне використання холодильника. Здавалося б, що ж такого складного? А ми вам розкажемо. Передовсім, цей побутовий пристрій має стояти у прохолодному місці, якомога далі від сонячних променів. Також фахівці не рекомендують ставити його біля плити або інших пристроїв, які мають властивість нагрівати все довкола.

Не слід забувати про те, що до холодильника мають відправлятися лише холодні продукти. Якщо цим нехтувати, пристрій може споживати удвічі більше енергії. Що стосується морозилки, то її потрібно час до часу розморожувати. Товста кірка льоду не сприяє швидкому заморожуванню продуктів, а також може збільшити енерговитрати.

Якщо ж ви ще й любите частенько заглядати до холодильника, то будьте готовими до того, що він споживатиме більше. Кожен ваш "візит" запускає всередину тепле повітря, що змушує пристрій активізовувати свою потужність для охолодження.

Гарячі продукти в холодильник не кладемо

Також рекомендуємо витягати з розеток усі прилади, якщо ви ними не користуєтесь. Хай там як, але мультиварка, яка вмикається раз на місяць або зарядка для смартфона у режимі очікування все ж споживають трішки енергії. За годину ви суттєвої різниці не виявите, а от за місяць такого "тихого" працювання – цілком.

Бережіть себе та не забувайте залишатися вдома. Пам'ятайте про те, що до карантину потрібно підходити максимально відповідально!

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