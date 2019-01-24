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Як досягти успіху на роботі: 5 простих правил
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Запам'ятайте, що вища освіта та наявність великого життєвого досвіду – не гарантія успіху на будь-якій роботі. Для того, щоб заслужити довіру керівника, потрібно завжди розвивати особистісні якості. Ловіть 5 порад, які допоможуть вам стати успішним!
Максимальна відкритість
Чи зауважили ви, що "зубри" на вашій роботі не вельми охоче йдуть на контакт з колегами? Виявляється, такий тип поведінки не вельми позитивно впливає на успішність. Замкнуті, невпевнені в собі люди рідко досягають успіху в кар'єрі. Ключовим фактором є харизма. Ви маєте знаходити спільну мову не лише з чоловіками, а й з представницями прекрасної половини людства у межах вашого офісу. Пам'ятайте той факт, що приємний співрозмовник цінується завжди!
Навчіться красиво та чітко говорити – це допоможе вам почуватися значно впевненіше в колективі.
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Не панікуйте в критичних ситуаціях
Нервові зриви, крики та пошуки винного – ключ до того, що на роботі до вас будуть ставитися як до людини, якій не варто щось доручати. Справжні фахівці виглядають дещо легковажними, хоча насправді, вони абсолютно все тримають під контролем.
Критичне мислення – це той інструмент, який дозволить вам позбутися переживань на роботі. Швидко знайдене розв'язання проблеми дозволить вам завжди почуватися впевненим. Тим більше, саме таких підлеглих цінують керівники.
Знайте собі ціну
Якщо ви готові взятися за додаткову роботу – беріться, але пам'ятайте, що все має додатково оплачуватися. Не дозвольте керівництву "їздити" на вас. Те ж стосується заробітної плати. Якщо ви відчуваєте, що вам мало платять – не соромтесь про це заявити, але перед тим обов'язково складіть перелік своїх обов'язків. Вміле обґрунтування – ключ до підвищення зарплати.
Дотримуйтесь дедлайнів
Ви можете вважати себе незамінним працівником, але цього буде недостатньо, якщо ви постійно здаєте проекти після завершення термінів. Якщо ви не навчилися розплановувати час – є ймовірність, що ви не будете дотримуватися дедлайнів.
Постійно навчайтесь
Якщо ви хочете досягати успіху, вам потрібно постійно удосконалювати свої знання. У сучасних реаліях недостатньо лише знань, отриманих в університеті. Відвідуйте додаткові курси, читайте спеціалізовану літературу та проходьте різноманітні тренінги. Все це дозволить вам тримати в тонусі свої знання та не стояти на одному місці!
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