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Звірте свій! Опубліковано рейтинг найгірших паролів 2018 року

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Гайда міняти свої паролі! - фото 1
Гайда міняти свої паролі!

Компанія SplashData, яка займається розробкою програмного забезпечення для управління паролями, підготувала звіт про найгірші та найпопулярніші паролі користувачів у 2018 році.

Рейтинг складений на базі витоків даних користувачів. Під час складання цього звіту було проаналізовано 5 мільйонів паролів!

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Як свідчать дані SplashData, навіть попри регулярні попередження про необхідність використовувати складні та надійні паролі, люди продовжують використовувати комбінації символів, які легко підібрати.

Уже п'ятий рік поспіль двома найпопулярнішими паролями є 123456 і password. Причому, послідовна комбінація цифр зустрічається у п'яти випадках у ТОП-10 найгірших паролів.

Ці паролі є ненадійними - фото 295077
Ці паролі є ненадійними

Також цьогоріч у переліку найгірших паролів дебютувало слово donald, яке посіло 23-ю позицію за популярністю. Поруч із ним також розташувалися два новачки рейтингу: aa123456 і password1.

ТОП-10 найпопулярніших паролів 2018 року:

  • 123456
  • password
  • 123456789
  • 12345678
  • 12345
  • 111111
  • 1234567
  • sunshine
  • qwerty
  • iloveyou

Генеральний директор SplashData Морган Слейн називає дивною поведінку людей, які продовжують наражатися на ризик, попри часті публікації про зломи. За його словами, люди роблять саме та, чого не повинні робити, наприклад, використовують свої імена або імена знаменитостей у паролях.

Сотню найпопулярніших паролів можна переглянути тут.

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