Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки

Запашна зелень – приємне доповнення до багатьох страв, від салатів до супів. Влітку треба подбати про те, щоб зберегти кріп, петрушку, базилік на зиму. Розповідаємо про основні способи заготовки зелені на зиму.

Як засушити зелень на зиму?

Сушити кріп, петрушку, базилік, кінзу, селеру, чебрець, розмарин просто: зелень потрібно ретельно вимити, обтрусити від крапель води, обсушити на рушнику і розстелити на підносі або білому папері для висушування. Сушать в тіні. Розкладати краще тонким шаром, щоб був доступ повітря до всіх верств трави. В процесі періодично ворушити зелень руками, щоб вона висихала рівномірно. Процес триває кілька днів до тих пір, коли стебла стануть ламкими.

Для салатів і м'яса беруть ніжну молоду зелень, вона сохне дуже швидко. Кріп для додавання в супи краще брати квітучий, сушити з парасольками і стеблами. У нього аромат і смак більш насичений.

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Інгредієнти для приготування зелені для супу і салату на зиму:

500 г кропу зі стеблами;

500 г петрушки з корінцями і стеблами;

2-3 стручки свіжого чилі;

250 г морської солі.

Збираємо кріп вранці, щоб отримати насолоду від найсмачнішого городнього запаху на світі! Обриваємо зі стебел ніжні гілочки, кладемо в друшляк, промиваємо проточною водою, обсушуємо. Стебла не викидаємо, залишаємо осторонь.

Петрушку видирає з корінням, обполіскувати, потім кладемо спочатку в таз з холодною водою на 10 хвилин, щоб добре змилася земля. Потім відрізаємо стебла з корінцями, верхівки, також як кріп, миєму проточною водою, обсушуємо.

Сушка зелені в мікрохвильовці:

Кріп, селеру, петрушку (або будь-які інші пряні трави) перебирають, миють, дають трохи обсохнути, за бажанням рубають ножем. Тонким рівним шаром викладають на тарілку, яку встановлюють в мікрохвильовку. Включають піч на максимальну потужність (700-800 Вт) і сушать 3 хвилини. Якщо цього недостатньо, продовжують ще 2-3 хвилини, перевіряючи готовність через кожні 30 секунд. Зберігають заготовку в банку, накритою кришкою, або в мішечку з натуральної тканини.

Замороження зелені у воді (олії)

А ще зелень можна заморозити невеликими кубиками, так її дуже зручно використовувати. Багато часу заготовка не займе, а результат чудовий, спробуйте!

Кріп, петрушку, селеру (можна взяти лише одну або суміш будь-яких інших трав на ваш смак) перебирають, відкидають на друшляк і ретельно миють. Рубають ножем і обдають окропом. Форми для льоду (в ідеалі силіконові) наповнюють зеленню, гарненько її ущільнюючи. У кожну клітинку c зеленню наливають трохи водички і прибирають форми для льоду в морозилку. Замість води для заливки можна використовувати оливкову олію. Як тільки кубики замерзнуть, їх виймають з форм, перекладають в пакети і знову відправляють в морозилку (на зберігання). Важливо: повторно заморожувати підталу зелень не рекомендують. Вона втрачає не тільки зовнішній вигляд і аромат, але і свої смакові якості.

Як засолити зелень:

Засолювання зелені раніше було доволі популярним способом її заготовки на зиму. Зазвичай так заготовляли кріп. Зараз цей спосіб застосовують рідко, але деяким господаркам він все одно подобається.

Промиту і дрібно посічену зелень ретельно перетирають з сіллю в мисці (приблизно 1 ст. л. солі на великий пучок кропу) і залишають приблизно на пів години. З'являється сік, після чого зелень разом з соком щільно розкладають в стерильні банки, гарненько приминаючи зверху. Присипавши кріп в банку тонким шаром солі, її щільно закривають і прибирають в холодильник. Використовуючи в стравах засолений кріп, не забувайте додавати в них менше солі, ніж зазвичай.

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