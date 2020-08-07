На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Рецепт ароматного лимонного печива: зробить кожен
-
- 17
Печиво – універсальний десерт, який люблять і дорослі, і діти. Але особливої уваги заслуговує розсипчасте печиво, з тонким ароматом лимона, що таїть у роті.
Це печиво ідеально підійде для сімейного чаювання!
І ще: Рецепт сливового пирога від The New York Times, який уже став легендарним
Для приготування десерту вам знадобиться: 100 г вершкового масла, 1 яйце, 4 ст. л. цукру, 300 г борошна, 8 г розпушувача, 1 лимон, щіпка солі і цукрова пудра.
Спосіб приготування: Візьміть лимон, помийте його, зніміть цедру і вичавіть сік. Візьміть розм'якшене вершкове масло, додайте в нього цукор, яйце і збийте до однорідної маси. Додайте в суміш цедру і сік лимона, потім ретельно перемішайте. Далі тоненькою цівкою введіть просіяне борошно, розпушувач, сіль і перемішайте до однорідності. Готове тісто загорніть в плівку і відправте в холодильник на 1 годину.
Розігрійте духовку на 180 градусів, дістаньте своє тісто і скачайте з нього кульки однакового розміру. Обваляйте в цукровій пудрі і викладіть на застелене пергаментом деко. Запікайте 15 хвилин, після дістаньте і дайте десерту кілька хвилинок охолонути. Потім дуже акуратно перекладіть печиво на тацю і залиште до повного охолодження. Смачного!
Це цікаво: Яєчня в авокадо: швидкий рецепт смачного і корисного сніданку
-
19:53Вчені перевірили ефективність вітаміну D при депресії
-
19:42Дивіться, як картонний Tesla Cybertruck на сірниковому запалі робить "мертву петлю"
-
19:21Австралію раптово засипало снігом: фото
-
19:13Як виявити чоловіка-маніпулятора: ТОП фраз, на які слід звернути увагу
-
18:55ТОП-3 ефективних способів тренувати мозок
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:42Зірка серіалу Нормальні люди знявся у новому кліпі The Rolling Stones
-
18:30Ексдівчина Супряги з Динамо закрутила роман з гравцем Шахтаря
-
18:22Гороскоп на 8 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
-
17:56Рецепт ароматного лимонного печива: зробить кожен
-
17:42WAP: Сексуальна Кайлі Дженнер знялась у провокативному кліпі Cardi B
-
17:24Знайдено найхолодніше місце на Землі
-
17:14Ремонтувати не можна полагодити: фахівці перевірили бюджетний OnePlus Nord
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:52Різ Візерспун показала, як змінила її фігуру вагітність
-
16:42Українці не поспішають іти у відпустку цього літа: статистика
-
16:21Астрологи виділили трійку невірних знаків Зодіаку
-
16:13Uliana Royce – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із драйвовою учасницею
-
15:53Допоказувався: власника BMW оштрафували на 1500 євро за непристойний жест
-
15:32Що робити, якщо закачує в машині
-
15:15Абсолютно унікально: у TikTok відреагували на появу Instagram Reels
-
14:53Netflix закриває один зі своїх найпопулярніших серіалів
-
14:42Чорногорія дозволила українцям в'їзд без обмежень
-
14:28Коли Медовий, Яблучний та Горіховий Спас в Україні: дата свят 2020
-
18:12Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
-
12:16ТЕСТ: Дізнайся, яке пиво тобі варто спробувати
-
09:16Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня
-
07:15Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами
- 06 серпня
-
21:24Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки
-
19:13Усе як у страшному сні: наречена розповіла про весільну зйомку під час вибуху у Бейруті
-
16:26Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
-
14:135 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
-
11:50Для очей, вух і серця – 5 книг про те, як давати собі раду
-
09:21Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня
-
07:13Погода в Україні 6 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 05 серпня
-
21:245 речей, які люто бісять більшість водіїв сучасних автомобілів
-
18:52Galaxy Note20 Ultra, Tab S7, Watch 3 і Buds Live: коротко про гаджети з Samsung Unpacked
-
17:51Як зачіска змінює людей: ефектні фото крутих перевтілень
-
14:31Українка зробила свій перший кікфліп: скейтбордист Тоні Хавк це оцінив
-
11:51Підтримку Google Play Music припинять у жовтні: YouTube Music повністю замінить сервіс
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня
-
07:13Як освіжити одяг, якщо немає часу на прання
- 04 серпня
-
21:02Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
-
18:23Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно
-
16:25Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві
-
13:21Кріштіану Роналду поповнив свій автопарк розкішним гіперкаром: фото
-
11:20Ранні кавуни – теж корисні: розповідаємо, чому не варто боятись нітратів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 серпня
-
07:15Погода в Україні 4 серпня: спека повертається