Рецепт ароматного лимонного печива: зробить кожен

Печиво – універсальний десерт, який люблять і дорослі, і діти. Але особливої ​​уваги заслуговує розсипчасте печиво, з тонким ароматом лимона, що таїть у роті.

Це печиво ідеально підійде для сімейного чаювання!

І ще: Рецепт сливового пирога від The New York Times, який уже став легендарним

Для приготування десерту вам знадобиться: 100 г вершкового масла, 1 яйце, 4 ст. л. цукру, 300 г борошна, 8 г розпушувача, 1 лимон, щіпка солі і цукрова пудра.

Спосіб приготування: Візьміть лимон, помийте його, зніміть цедру і вичавіть сік. Візьміть розм'якшене вершкове масло, додайте в нього цукор, яйце і збийте до однорідної маси. Додайте в суміш цедру і сік лимона, потім ретельно перемішайте. Далі тоненькою цівкою введіть просіяне борошно, розпушувач, сіль і перемішайте до однорідності. Готове тісто загорніть в плівку і відправте в холодильник на 1 годину.

Розігрійте духовку на 180 градусів, дістаньте своє тісто і скачайте з нього кульки однакового розміру. Обваляйте в цукровій пудрі і викладіть на застелене пергаментом деко. Запікайте 15 хвилин, після дістаньте і дайте десерту кілька хвилинок охолонути. Потім дуже акуратно перекладіть печиво на тацю і залиште до повного охолодження. Смачного!

Це цікаво: Яєчня в авокадо: швидкий рецепт смачного і корисного сніданку