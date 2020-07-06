Холодні і смачні: кавові коктейлі, які ідеально пити влітку

Не обов'язково відмовлятись від кави влітку, адже цей ароматний напій ідеально смакує і холодним. Підготували прості і швидкі рецепти кавових коктейлів, які зроблять спекотні дні приємнішими. Кілька хвилин на кухні і можна смакувати!

Пухнаста кава або Далгона кава

Інгредієнти:

Розчинна кава (2 чайні ложки)

Цукор (за смаком)

Вода (50 мл)

Спосіб приготування: 2 ложки розчинної кави, 2 чайні ложки цукру та 50 мілілітрів води збити міксером до стійкої пінки. Налити в горня холодне молоко, а піну залити зверху.

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Глясе

Інгредієнти:

Міцна холодна кава (100 мл)

Морозиво за смаком (50 г)

Кубики льоду

Спосіб приготування: Заварити та остудити каву. У склянку викласти морозиво та лід, а тоді залити це кавою.

Кавово-банановий коктейль

Інгредієнти:

Кава (100 мл)

Морозиво (100 г)

Банан

Кориця

Лід

Спосіб приготування: Заварити та остудити каву. У блендері змолоти банан і морозиво. Розлити всі інгредієнти по склянках з льодом.

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