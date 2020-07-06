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Холодні і смачні: кавові коктейлі, які ідеально пити влітку

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Холодні і смачні: кавові коктейлі, які ідеально пити влітку - фото 1

Не обов'язково відмовлятись від кави влітку, адже цей ароматний напій ідеально смакує і холодним. Підготували прості і швидкі рецепти кавових коктейлів, які зроблять спекотні дні приємнішими. Кілька хвилин на кухні і можна смакувати!

Пухнаста кава або Далгона кава

Інгредієнти:

  • Розчинна кава (2 чайні ложки)
  • Цукор (за смаком)
  • Вода (50 мл)

Спосіб приготування: 2 ложки розчинної кави, 2 чайні ложки цукру та 50 мілілітрів води збити міксером до стійкої пінки. Налити в горня холодне молоко, а піну залити зверху.

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Глясе

Інгредієнти:

  • Міцна холодна кава (100 мл)
  • Морозиво за смаком (50 г)
  • Кубики льоду

Спосіб приготування: Заварити та остудити каву. У склянку викласти морозиво та лід, а тоді залити це кавою.

Кавово-банановий коктейль

Інгредієнти:

  • Кава (100 мл)
  • Морозиво (100 г)
  • Банан
  • Кориця
  • Лід

Спосіб приготування: Заварити та остудити каву. У блендері змолоти банан і морозиво. Розлити всі інгредієнти по склянках з льодом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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