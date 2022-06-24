Як їхати далі, якщо асфальт закінчився: 5 хитростей для безпечного водіння ґрунтовками

Українським водіям досить часто доводиться з'їжджати з хорошої дороги і рухатися путівцями або польовими ґрунтовими дорогами. Щоб їздити по такому покриттю, потрібно мати особливі навички і бути обережним. Тож розповідаємо, як поводитися за кермом поза асфальтом.

Передовсім, ґрунтові дороги відрізняються великою кількістю перешкод: вибоїни, ями, в'язкий бруд та калюжі. І кожен водій рано чи пізно зіткнеться з такими умовами, коли опір руху авто набагато сильніший, ніж на нормальній дорозі з твердим покриттям. А якщо незадовго до цього йшов дощ, то ґрунтова дорога і зовсім перетворюється в смугу перешкод. Аби уникнути неприємностей, їдучи путівцями, ділимося на Радіо MAXIMUM кількома хитрощами для водіїв.

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Стеж за швидкістю

Навіть на добре знайомій ґрунтовці може з'явитися глибока поперечна канава, промита дощами, повалене дерево, великий камінь та інші перешкоди. Деякі дороги проходять через лісові масиви, звідки в будь-який момент може вискочити дика тварина. На слизькій польовій дорозі при екстреному гальмуванні автомобіль може поїхати як на санчатах. Так що краще не поспішати. Тим більше – у темний час доби.

Налаштуй систему вентиляції

Грунтові або гравійні дороги дуже порошать. Тому перед з'їздом на них закрий всі вікна в автомобілі і люк. В ідеалі переведи систему вентиляції салону в режим рециркуляції повітря, коли заслінка перекриває забір повітря зовні. Так в салон проникне мінімум пилу.

Якщо попереду по ґрунтовці їде попутна машина, краще збільш максимально дистанцію. Так ти забезпечиш собі кращий огляд. А якщо знаєш, що машина їде за тобою, увімкни протитуманні фари і пам'ятай, що вимушена зупинка може виявитися сюрпризом для водія позаду.

Не заїжджай у колію

Часто початківці вважають, що раз є колія, значить, так проїхало більшість водіїв, і мені краще рухатися второваною доріжкою. Ні, не краще. Після кожної машини колія стає глибшою, тому шансів зачепити землю дном зростають. Можна пошкодити елементи випускної системи або трансмісії. Але якщо в першому випадку машина зможе далі їхати своїм ходом під рев двигуна, то в другому – все буде набагато гірше.

Найправильніше – рухатися по краю колії, вибираючи для коліс машини найвищі ділянки дороги.

Готуйся до поворотів

Пам'ятай, що на слизькій дорозі автомобіль у будь-який момент може занести, так що повертати потрібно плавно, з запасом на можливе ковзання. Якщо ти все є проїхав повз поворот і не можеш зупинити машину, постарайся направити колеса на якусь купину, бортик колії трактора або вантажівки. Можливо, для повної зупинки вистачить і невеликої перешкоди.

Шукай паралельну доріжку

Коли основна дорога розбита настільки, що їхати по ній можна тільки з пішохідною швидкістю, є сенс пошукати альтернативу. Озирнись: місцеві жителі напевно "протоптали" паралельну дорогу вздовж найближчої лісосмуги. У більшості випадків вона рівніша і рухатися по ній можна на куди більшій швидкості.

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