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Як їхати далі, якщо асфальт закінчився: 5 хитростей для безпечного водіння ґрунтовками
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Українським водіям досить часто доводиться з'їжджати з хорошої дороги і рухатися путівцями або польовими ґрунтовими дорогами. Щоб їздити по такому покриттю, потрібно мати особливі навички і бути обережним. Тож розповідаємо, як поводитися за кермом поза асфальтом.
Передовсім, ґрунтові дороги відрізняються великою кількістю перешкод: вибоїни, ями, в'язкий бруд та калюжі. І кожен водій рано чи пізно зіткнеться з такими умовами, коли опір руху авто набагато сильніший, ніж на нормальній дорозі з твердим покриттям. А якщо незадовго до цього йшов дощ, то ґрунтова дорога і зовсім перетворюється в смугу перешкод. Аби уникнути неприємностей, їдучи путівцями, ділимося на Радіо MAXIMUM кількома хитрощами для водіїв.
До теми: Як не угробити машину на розбитій дорозі: секрети й нюанси їзди ямами
Стеж за швидкістю
Навіть на добре знайомій ґрунтовці може з'явитися глибока поперечна канава, промита дощами, повалене дерево, великий камінь та інші перешкоди. Деякі дороги проходять через лісові масиви, звідки в будь-який момент може вискочити дика тварина. На слизькій польовій дорозі при екстреному гальмуванні автомобіль може поїхати як на санчатах. Так що краще не поспішати. Тим більше – у темний час доби.
Налаштуй систему вентиляції
Грунтові або гравійні дороги дуже порошать. Тому перед з'їздом на них закрий всі вікна в автомобілі і люк. В ідеалі переведи систему вентиляції салону в режим рециркуляції повітря, коли заслінка перекриває забір повітря зовні. Так в салон проникне мінімум пилу.
Якщо попереду по ґрунтовці їде попутна машина, краще збільш максимально дистанцію. Так ти забезпечиш собі кращий огляд. А якщо знаєш, що машина їде за тобою, увімкни протитуманні фари і пам'ятай, що вимушена зупинка може виявитися сюрпризом для водія позаду.
Не заїжджай у колію
Часто початківці вважають, що раз є колія, значить, так проїхало більшість водіїв, і мені краще рухатися второваною доріжкою. Ні, не краще. Після кожної машини колія стає глибшою, тому шансів зачепити землю дном зростають. Можна пошкодити елементи випускної системи або трансмісії. Але якщо в першому випадку машина зможе далі їхати своїм ходом під рев двигуна, то в другому – все буде набагато гірше.
Найправильніше – рухатися по краю колії, вибираючи для коліс машини найвищі ділянки дороги.
Готуйся до поворотів
Пам'ятай, що на слизькій дорозі автомобіль у будь-який момент може занести, так що повертати потрібно плавно, з запасом на можливе ковзання. Якщо ти все є проїхав повз поворот і не можеш зупинити машину, постарайся направити колеса на якусь купину, бортик колії трактора або вантажівки. Можливо, для повної зупинки вистачить і невеликої перешкоди.
Шукай паралельну доріжку
Коли основна дорога розбита настільки, що їхати по ній можна тільки з пішохідною швидкістю, є сенс пошукати альтернативу. Озирнись: місцеві жителі напевно "протоптали" паралельну дорогу вздовж найближчої лісосмуги. У більшості випадків вона рівніша і рухатися по ній можна на куди більшій швидкості.
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