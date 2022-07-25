Як правильно помити автомобіль на мийці самообслуговування за мінімум грошей

Мити авто на мийці самообслуговування можна з двох причин. Перша – заради задоволення (багато кому подобається процес), друга – заради економії грошей. Відмиваючи машину самостійно, ми допускаємо кілька помилок, які істотно збільшують вартість водних процедур. Читай, як зменшити кінцевий рахунок.

Власники мийних комплексів запевняють, що помити авто можна всього за 5 – 10 хвилин. На практиці така швидкість можлива, якщо водій вже не перший раз користується автомийкою самообслуговування і добре знайомий з усіма програмами. Крім того, обладнання повинно працювати бездоганно. Якщо вода подається з дуже слабким напором, а хімія погано дозується, то мити машину доведеться довше.

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Якщо ти вперше на автомийці самообслуговування, не пошкодуй часу і почитай інструкції, описи програм, які зазвичай розміщені в кожному боксі. Вибір етапів і їхня послідовність важливі для швидкого і якісного результату.

Як правило, мийні комплекси пропонують стандартний набір основних програм (додаткові програми різні у різних комплексах):

миття дисків – на процедуру вистачає 15 – 20 секунд;

– на процедуру вистачає 15 – 20 секунд; попереднє миття машини (вода під тиском) – достатньо 45 секунд;

– достатньо 45 секунд; основне миття з активним шампунем – займає до 120 секунд;

– займає до 120 секунд; ополіскування простою водою – доведеться витратити до 60 секунд;

– доведеться витратити до 60 секунд; покриття воском – 60 секунд;

– 60 секунд; фінішне ополіскування (осмос) – можна витратити до 120 секунд.

Як правильно помити авто на мийці самообслуговування

Диски і комахи

Програма призначена спеціально для видалення складних забруднень. Пістолет розприскує хімію, яка розчиняє сліди комах та сліди від палива і мастил. Під час цього режиму направляти воду треба тільки на диски, оскільки тиск дуже високий і можна пошкодити лакофарбове покриття. Розподіли розчин по поверхні і залиш на 20 секунд.

Попереднє миття машини

Не потрібно відразу намагатися збити весь бруд потужним струменем води. Через те, що бруд ще не встиг розмокнути, його складно змити. Твоє завдання лише намочити автомобіль, приділяючи увагу товстим нашаруванням бруду, під які не зможе проникнути піна. І не забудь змочити килимки, як це часто буває через те, що вони зазвичай не на виду, а за спиною, на стінці.

Основне миття машини піною

З пістолета подається гаряча піна. Її нанось на весь автомобіль і залиш на 30 секунд. За цей час бруд встигне розчинитися, але піна не висохне. Якщо витримати більшу паузу, забруднення пристане до покриття і відмити його стане ще складніше.

Гаряча вода під тиском

Програма призначена для ополіскування кузова від бруду і шампунів. Змий авто двічі зверху вниз, не пропускаючи ділянки.

Воскування

Система пропонує нанести на поверхню кузова захисний склад. Він створює плівку, яка відштовхує воду, бруд і дорожні реагенти. Віск додає машині оновлений вигляд і на деякий час захищає від нових забруднень.

Фінішне ополіскування (осмос)

Програма спеціально для тих, у кого немає часу на протирання / самостійну сушку. Таке ополіскування здійснюється дистильованою водою без солей і мінералів. Після висихання на кузові не залишиться плям. Деякі водії, економлячи, вибирають тільки першу програму і воду високим тиском, нехтуючи фінішним ополіскуванням і воском. Вони довго чекають, коли машина висохне, а в результаті отримують розводи і плями на кузові. Авто знову стає брудним вже при виїзді з автомийки.

Усі ЗА та ПРОТИ автомийки самообслуговування:

Переваги:

дешево;

робота виконується швидко;

можна самостійно вибрати необхідну програму;

гнучкий графік роботи, часто вони працюють цілодобово.

Недоліки:

без відповідного досвіду ідеально помити машину не вийде;

при недотриманні правил можна пошкодити лакофарбове покриття;

треба працювати обережно, щоб не намочити взуття та одяг.

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