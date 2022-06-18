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Як не угробити машину на розбитій дорозі: секрети й нюанси їзди ямами
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Уяви, ти запланував невеличку подорож автомобілем мальовничими куточками України, але попереду тебе неминуче чекають розбиті сільські дороги. Розповідаємо, яких правил потрібно дотримуватися при їзді ґрунтовками й не тільки, щоб не нашкодити особистій машині.
Подорожі нашими просторами вимагають від водія сталевих нервів, стовідсоткової концентрації і нетривіальних знань, без яких підвіску машини потрібно буде ремонтувати всього через кілька днів екстремальної мандрівки. Читай на Радіо MAXIMUM, як не угробити автомобіль на розбитих дорогах.
Для порівняння: тебе колись заносило на мокрій асфальтованій дорозі? Май на увазі, що коефіцієнт зчеплення шин з сухою ґрунтовкою і з мокрим асфальтом в загальному однаковий. Так що путівцями потрібно їздити так само акуратно, як по місту під час дощу.
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Техніка їзди ямами
Найголовніше при їзді по розбитому асфальту – правильний вибір швидкісного режиму. Рухатися такими ділянками потрібно дуже уважно й обережно. Клаптики якісного покриття змінюються розбитими дорогами несподівано – у ями можна влетіти на швидкості, угробивши багато дорогих деталей авто.
Важливо не просто вчасно помітити небезпечну ділянку, а й встигнути до неї загальмувати, скинувши швидкість до відносно безпечного рівня ще на хорошому, якісному покритті. Гальмувати на вибоїнах не просто безглуздо, але й надзвичайно небезпечно. При натисканні на педаль гальма підвіска автомобіля затискається – сила ударів, що припадають на колеса й елементи шасі, багаторазово посилюється.
Звідси випливає просте правило: гальмувати потрібно тільки на рівних ділянках, тиснути на педаль гальма на ямах категорично не рекомендується – лише у екстренних випадках.
Глибокі ями і сильні нерівності на асфальті найкраще просто об'їжджати, максимально використовуючи ширину своєї смуги руху. Якщо об'їхати не вдається з точки зору ПДР, доводиться долати їх на невисокій швидкості, з урахуванням особливостей твого автомобіля. Безпосередньо перед перешкодами слід сповільнитися, коротко натиснувши на гальмо, а потім відпустивши педаль. Під час проїзду нерівностей не можна різко розганятися і гальмувати, в тому числі й двигуном. Вибоїни найкраще "проскочити" без натискання на педаль газу, на максимально високій для конкретної ділянки передачі. Під тягою на трансмісію припадають не менш жорсткі удари, ніж при гальмуванні.
Досвідчені водії під час подолання розбитих ділянок дороги користуються ще однією хитрістю – динамічним розвантаженням. Щоб вміло користуватися цим прийомом, потрібно розуміти роботу підвіски. Автомобіль при під'їзді до перешкоди повинен бути повністю "розгальмований". Це – найголовніше. Для динамічного розвантаження передньої підвіски слід не просто відпустити гальмо, але й короткочасно натиснути на педаль газу – це дозволить підняти "передок" над дорогою. Закінчити цей прийом потрібно безпосередньо перед попаданням передніх коліс на яму.
Добре працює прийом динамічного розвантаження і при попаданні у вибоїну тільки однією стороною автомобіля. Щоб подолати вибоїну з найменшими втратами, потрібно різко повернути кермо в бік перешкоди, а потім так само швидко повернути його у вихідне положення безпосередньо перед нею.
А щоб мандрівка видалася цікавою й веселою – бери з собою у дорогу Радіо MAXIMUM!
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