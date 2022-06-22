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Як впоратися з тривалою поїздкою на автомобілі: 7 порад для водіїв, які часто подорожують
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Довга дорога в автомобілі стомлює всіх. Такі поїздки можуть бути дуже виснажливими та нудними. Тож сьогодні розповімо, як уникнути неприємних наслідків мандрівки у власному авто. Лови кілька слушних порад, перед тим як відправитися на машині у далеку подорож наодинці або зі своїми попутниками.
Провести за кермом кілька діб – завдання не з простих. І йдеться не тільки про водіїв-початківців. Протриматися десятки годин за кермом в постійній напрузі – велике випробування для організму, яке проходять не всі. Методом проб і помилок досвідчені автомобілісти виділили кілька способів, які дозволять полегшити тривалу поїздку. Ділимося ними з тобою нині на Радіо MAXIMUM.
До слова: В Україні запрацював Telegram-бот, який інформує водіїв про наявність пального на АЗС
Маршрут
Перед тим як вирушати в поїздку радимо детально продумати маршрут: слід визначитися з проміжними точками для зупинки та відпочинку. Добре, якщо вийде розпланувати час прибуття в міста. Така підготовка допомагає психологічно зробити мандрівку простішою і легшою.
Пам'ятай: не завжди в плануванні маршруту можна довіряти навігатору. Іноді він веде через недіючі переправи або дорогами, де є погане покриття. В результаті тобі доведеться повертатися і їхати на інший маршрут. Найкраще виїжджати з дому рано вранці, але перед цим слід добре виспатися.
10 годин
При плануванні далеких поїздок не слід перевантажувати себе великими пробігами. Водій легкового авто повинен перебувати за кермом не більше як 10 годин. Після цього пильність втрачається, що може позначитися на безпеці.
Нормативи вказують на те, що водій повинен робити перерву на 45 хвилин через кожних 4 годин поїздки.
Не потрібно через силу долати останні кілометри, якщо організм вже дає збій. Краще знайти місце для ночівлі, а вранці, відновивши сили, вирушити в дорогу. Останні ділянки на практиці виявляються найнебезпечнішими. Саме тоді відбувається 80% всіх аварій.
Аудіокниги
В дорогу можна взяти не тільки улюблену музику, а й книги в аудіоформаті. Особливо цей спосіб допомагає тоді, коли в машині є діти.
Місце відпочинку
Зупинятися для відпочинку на узбіччі швидкісної траси не радимо – це може закінчитися масштабною аварією. Краще підшукати поворот до села або спеціалізований майданчик для відпочинку і переночувати у безпечному місці.
За фурою
Щоб зберегти сили, не варто зайвий раз вдаватися до обгонів і складних маневрів. Краще рухатися зі швидкістю потоку. По-перше, це безпечніше. По-друге, не потрібно постійно напружувати увагу. Можна їхати прямо за вантажівкою. Це дозволить дотримуватися швидкісного режиму. Крім того, рух в аеродинамічній тіні вантажівки дозволяє скоротити витрати палива на 20%.
Їжа
В дорозі обов'язково потрібно влаштовувати відпочинок з перекусами. Але при цьому не варто наїдатися до болю в животі. Це може привести до сонливості і втоми. Краще взяти з собою простий перекус – воду, сухофрукти, горіхи. А основний прийом їжі повинен бути вранці.
Сон
Ніщо так не втомлює автомобіліста, як пасажир, який лежить. Коли за кермом проходить вже кілька годин, і всі пасажири починають лягати спати, водій може не впоратися з почуттям сонливості. Найкраще розважати його різними розмовами, питаннями. Робота мовного апарату активізує відділи мозку і виводить водія зі стану загальмованості.
А щоб мандрівка видалася ще цікавішою – бери з собою у дорогу Радіо MAXIMUM!
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