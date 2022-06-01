В Україні запрацював Telegram-бот, який інформує водіїв про наявність пального на АЗС

На тлі дефіциту палива в Україні запустили Telegram-бот Petrol AlertUA. Він відстежує, на яких АЗС можна заправитись.

Так, Petrol AlertUA повідомляє українських водіїв про наявність будь-якого виду пального в різних містах України. Telegram-бот допоможе відстежує, на яких саме АЗС з'явився бензин, дизель чи газ, пише AIN.

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Для цього слід вибрати потрібний вид пального та вказати свій населений пункт. Після цього бот починає моніторити заправні станції у вашому місті і якщо на якійсь АЗС з'явиться пальне – бот надішле повідомлення.

Як користуватися Telegram-ботом Petrol AlertUA

підпишіться на PetrolAlertUA в Telegram вкажіть регіон, в якому ви перебуваєте, а також район та місто чи населений пункт виберіть вид палива, про яке хочете отримувати сповіщення: бензин, дизель або газ (можна вибрати одразу кілька варіантів).

Бот акумулює дані, що публікують АЗС на своїх сайтах та картах. Наразі він відстежує мережі WOG, OKKO, ANP та SOCAR. Але згодом цей перелік обіцяють розширити.

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