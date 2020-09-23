Як віра в теорію змови вплине на пандемію COVID-19: цікаве дослідження

Віра в теорії змови про пандемію коронавірусу не тільки стійка, а й пов'язана з небажанням використовувати вакцину COVID-19, коли вона стане доступною. Також вона поширюється на відмову від носіння маски, щоб запобігти її поширенню. Про це свідчать дані Центру громадської політики Анненберг.

У новому дослідженні, заснованому на двохвильовому національному опитуванні, проведеному в кінці березня і в середині липня, дослідники виявили, що віра в теорії змови щодо джерела та серйозності пандемії зберігалася протягом чотиримісячного періоду.

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Ці переконання у березні були пов'язані зі зростаючим небажанням вживати профілактичних заходів у липні, включаючи такі дії, як носіння масок і прийняття вакцини, якщо така є.

"Віра в теорії змови про пандемію, мабуть, є перешкодою для мінімізації поширення COVID-19, – сказав Ден Ромер, директор з досліджень Центру громадської політики Анненберг (APPC) Університету Пенсільванії. – Щоб контролювати пандемію, нам потрібні високі показники носіння масок, фізичного дистанціювання та миття рук, а також вакцинації, коли доступна безпечна і ефективна вакцина".

Популярні теорії змови

Майже кожен сьомий (15%) вважає, що фармацевтична промисловість створила коронавірус для збільшення продажів ліків і вакцин . У липні ця цифра зросла до 17%.

. У липні ця цифра зросла до 17%. Більш як 1 з 4 опитаних (28%) у березні заявили, що вважають, що уряд Китаю створив коронавірус як біологічну зброю, і ця частка збільшилася до 37% в липні.



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"Теорії змови важко витіснити, тому що вони дають пояснення не до кінця зрозумілим подіям, таким як поточна пандемія, грають на недовірі людей до уряду й інших впливових гравців, а також включають звинувачення, які нелегко перевірити", – йдеться в дослідженні.

Ми ж закликаємо вас не вірити у всілякі теорії змови та дотримуватися простих правил, які збережуть ваше здоров'я та ваших рідних: носіть маску у людних місцях, намагайтеся дотримуватися соціальної дистанції та мийте руки з милом. Бережіть себе та будьте здоровими!

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