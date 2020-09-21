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Скільки батьків в Україні підтримують дистанційне навчання
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Пандемія коронавірусу кардинально змінила життя людей по всьому світу, адже змусила частково перенести роботу і навчання на дім. В Україні ситуація з COVID-19 не покращується, тож і батькам, і дітям доводиться звикати до нових реалій. Як дорослі українці ставляться до нового формату навчання?
Соціологічна група рейтинг провела опитування серед 2 500 українців від 18 років, щоб визначити, як дорослі оцінюють організацію навчання під час карантину. Виявилось, що тільки 5% батьків за дистанційну освіту, а от 72% впевнені, що діти все одно мають навчатись традиційно та відвідувати навчальні заклади
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Тим часом 19% опитаних підтримують варіант змішаної форми навчання, коли частина уроків відбувається вдома, а частина – у школі.
Що ж до нових епідеміологічних правил у закладах освіти, то половина батьків вважають їх оптимальними, чверть – надто жорсткими, а 11% – надто м'якими.
Також розділило у думках і правило з обов'язковим носінням масок на перервах між уроками: 45% – за, а 49% – проти.
Але найбільше батьків (74%) впевнені, що весняний карантин погано позначився на успішності школярів. Більшість з дорослих (66%) також вважають, що цей навчальний рік не покращить ситуацію з рівнем знань дітей.
Навчання на карантині в дистанційному режимі регулярно відбувалось у 61% опитаних, ще 18% батьків розповіли, що інколи заняття з дітьми онлайн могли бути нерегулярними. Лише 10% дорослих поділились, що уроки, зазвичай, були зовсім не систематичними.
Тут варто виокремити ще й те, що лише 86% дітей під час карантину мали доступ до навчання онлайн, а ще 14% опинились без такої можливості. Найпоширенішими причинами стали відсутність інтернету (33%), невдала організація з боку навчального закладу (15%), відсутність техніки для занять (15%).
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