На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 вересня
-
- 177
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 23 вересня: в Україні виявлено 184 734 випадки коронавірусу.
Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|184 734
|Одужали
|81 670
|Померли
|3 705
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (20 335) та у Львівській області (19 045). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|5 455
|
Волинська область
|7 132
|
Дніпропетровська область
|4 394
|
Донецька область
|2 634
|
Житомирська область
|5 191
|
Закарпатська область
|9 343
|
Запорізька область
|3 149
|
Івано-Франківська область
|12 811
|
Кіровоградська область
|1 024
|
Київ
|20 335
|
Київська область
|8 148
|
Львівська область
|19 045
|
Луганська область
|814
|
Миколаївська область
|2 643
|
Одеська область
|12 130
|
Полтавська область
|1 630
|
Рівненська область
|11 459
|
Сумська область
|3 280
|
Тернопільська область
|12 069
|
Харківська область
|15 908
|
Херсонська область
|868
|
Хмельницька область
|5 049
|
Чернівецька область
|13 448
|
Черкаська область
|3 238
|
Чернігівська область
|3 537
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-09-2020:
|Захворіли
|31 783 764
|Одужали
|23 400 905
|Померли
|975 471
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
13:41Стало відомо, коли Том Круз полетить у космос на кораблі SpaceX
-
13:13Названо фільм, який став лідером світового рейтингу прокату 2020 року
-
13:00Холостячка 2020: відома дата виходу романтичного реаліті з Ксенією Мішиною
-
12:50Привітання з Днем вихователя 2020: картинки, вірші й смс зі святом
-
12:42Корисні функції Android, які полегшать життя
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:32Британка перетворила себе в розкуту пишногруду Барбі: пікантні фото
-
12:12Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України
-
11:50Чому не можна повністю відмовлятись від солі
-
11:19Скандальна Кім Кардашян влаштувала нічне плавання у басейні (фото 18+)
-
10:51Чому не варто займатись спортом в окулярах: епічне відео
-
10:12Українські пісні мовою жестів, які зворушують до глибини душі
-
09:51Ранкова сексуальність: Настя Каменських розбурхала фото топлес (18+)
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 вересня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:50Погода в Україні 23 вересня: точний прогноз на сьогодні
-
08:27Метод тарілки: простий спосіб схуднути без дієт
-
07:57Наталя Могилевська похизувалася стрункою фігурою в спокусливому образі
-
07:32Цей піввіковий пікап покинули у пустелі просто неба: фото
-
07:12Учені назвали ще одну вагому причину стати жайворонком
- 22 вересня
-
21:57Ірина Шейк без білизни зачарувала чоловіків
-
21:43Xiaomi оголосила дату презентації нових флагманів Mi 10T
-
21:33Фанати гри Yetisports оцінять: розробник влаштував крутий барабанний концерт з пінгвінами
-
21:21Гінекологи назвали шкоду протизаплідних таблеток
-
21:1023 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:42Корисні функції Android, які полегшать життя
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 вересня
- 22 вересня
-
20:15ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+)
-
17:33Простий тест на моральний стан: що ви бачите на картинці
-
14:20Приховані можливості профілю в Instagram, які має знати кожен
-
12:20Осіннє рівнодення покращить життя цих знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 вересня
-
07:15День осіннього рівнодення 2020: традиції та прикмети 22 вересня
- 21 вересня
-
20:156 несподіваних ознак інтелекту, які дивують
-
18:33Скільки батьків в Україні підтримують дистанційне навчання
-
16:21Стівену Кінгу – 73: найкращі екранізації за творами короля жахів, які соромно не знати
-
13:50Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
-
11:49Еммі 2020: у США оголосили переможців головної телевізійної премії
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 вересня
-
08:33Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у четвертому випуску (відео)
-
07:27Погода в Україні 21 вересня: прогноз на понеділок
- 20 вересня
-
21:557 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:50Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
16:50Watch Dogs 2 знову доступна безкоштовно: як отримати цю та інші ігри в Epic Games Store
-
14:28Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 вересня
- 19 вересня
-
21:54Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)
-
19:16Як їсти чипси та не забруднити клавіатуру: геніальні лайфхаки
-
15:155 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени