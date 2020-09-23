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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 23 вересня: в Україні виявлено 184 734 випадки коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 3 497 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 245 710 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 вересня - фото 426890

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 184 734
Одужали 81 670
Померли 3 705

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (20 335) та у Львівській області (19 045). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 5 455

Волинська область

 7 132

Дніпропетровська область

 4 394

Донецька область

 2 634

Житомирська область

 5 191

Закарпатська область

 9 343

Запорізька область

 3 149

Івано-Франківська область

 12 811

Кіровоградська область

 1 024

Київ

 20 335

Київська область

 8 148

Львівська область

 19 045

Луганська область

 814

Миколаївська область

 2 643

Одеська область

 12 130

Полтавська область

 1 630

Рівненська область

 11 459

Сумська область

 3 280

Тернопільська область

 12 069

Харківська область

 15 908

Херсонська область

 868

Хмельницька область

 5 049

Чернівецька область

 13 448

Черкаська область

 3 238

Чернігівська область

 3 537

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-09-2020:

Захворіли 31 783 764
Одужали 23 400 905
Померли 975 471

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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