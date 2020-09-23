Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 вересня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 23 вересня: в Україні виявлено 184 734 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 497 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 245 710 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 184 734 Одужали 81 670 Померли 3 705

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (20 335) та у Львівській області (19 045). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 5 455 Волинська область 7 132 Дніпропетровська область 4 394 Донецька область 2 634 Житомирська область 5 191 Закарпатська область 9 343 Запорізька область 3 149 Івано-Франківська область 12 811 Кіровоградська область 1 024 Київ 20 335 Київська область 8 148 Львівська область 19 045 Луганська область 814 Миколаївська область 2 643 Одеська область 12 130 Полтавська область 1 630 Рівненська область 11 459 Сумська область 3 280 Тернопільська область 12 069 Харківська область 15 908 Херсонська область 868 Хмельницька область 5 049 Чернівецька область 13 448 Черкаська область 3 238 Чернігівська область 3 537

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-09-2020:

Захворіли 31 783 764 Одужали 23 400 905 Померли 975 471 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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