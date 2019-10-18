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Як вийти з зони комфорту: поради, які змінять ваше життя назавжди
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Виходити із зони комфорту складно, але це безперечно варто робити. Особливо, якщо ви бізнесмен або тільки думаєте почати свою справу. Ця "подорож" може виявитися найцікавішою та найважливішою у вашому житті. В кінці шляху на вас чекає гідна винагорода – здійснення бажань й успіх у роботі.
Ловіть кілька порад, які допоможуть вам нарешті вибратися зі своєї зони комфорту, аби досягти бажаного!
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1. Визначте, з чого почати
Перший крок – розібратися, що ж входить у вашу "зелену" зону, а що – ні. І що дійсно допоможе вам у житті. Зізнайтеся собі, що вже давно пора почати робити для досягнення успіху, але ви не наважуєтеся. Щоб краще візуалізувати цей етап, спробуйте цю вправу: накресліть звичайне коло (це ваша зона комфорту), а за ним напишіть все, чого боїтеся.
2. Поставте перші цілі
Дивлячись на коло з попереднього пункту, ставте завдання, які допоможуть зруйнувати страхи. Наприклад, ви боїтеся заводити нові знайомства. Важливо зрозуміти, чому виник такий страх: соромитеся через свою зовнішність, голос, або не впевнені в тому, що будете цікавим людям? Визначивши причину, починай працювати з нею. Наприклад, вчіться говорити якомога впевненіше і через "не хочу" знайомтеся все частіше, поки це не стане звичним.
3. Будьте чесними з собою
Не вигадуй виправдання, якщо не можете приступити до реалізації мети тільки через страх. Не говоріть, що у вас немає часу або заважають зовнішні обставини. Коли ви будете чесними самі з собою і відкрито подивитеся в обличчя страху, подолати його буде значно легше.
4. Міняйте обстановку та звички
Часто до внутрішніх змін призводять зовнішні, навіть якщо це незначна перестановка в будинку або нове меню на сніданок. Почніть змінювати обстановку навколо, спочатку з дрібниць, а потім переходьте до грандіозніших змін. Ходіть маршрутами, яких раніше уникали. Викинь те, чим давно не користувалися, замініть ці речі на нові, красиві та практичні, які тішитимуть вас.
Влаштуйте генеральне прибирання або навіть ремонт. Знайдіть цікаві рецепти, спробуйте незвичні для себе смакові поєднання. Поміняйте імідж або займіться хобі, яке давно відкладали на потім. Способів змінити своє життя багато. Тільки вибирайте те, що дійсно потішить вас, а не викликатиме несприйняття і дискомфорт.
5. Отримуйте задоволення від шляху до мети
Зона комфорту так цінна тим, що в ній завжди ясно, на що очікувати. Коли виходите за її межі, це відчуття втрачається. Але ж, крім неприємних емоцій, за звичними рамками чекають цікаві відкриття та нові враження. Тому не думайте про свої тривоги: зосередьтеся саме на приємних емоціях. Отримуйте задоволення від самого процесу подолання себе, не дуже зациклюючись на кінцевому результаті.
6. Тіштесь новому
Довге перебування у зоні комфорту має прості наслідки: новизна пропадає з життя і ви перестаєте відчувати приємне хвилювання у передчутті чогось незвіданого. Коли ви почнете йти до мети, навколо відбуватимуться нові, незвичні речі. Спробуйте щиро потішитися цьому, замість того, щоб впадати в паніку.
7. Оточуйте себе правильними людьми
Оточення дуже сильно впливає на наш світогляд і звички. Тому важливо оточити себе тими людьми, котрі надихатимуть на нові звершення та зміни. Знайдіть у своїй сфері рольові моделі, у яких можна навчитися чогось нового, і постарайтеся перейняти їх досвід не тільки в роботі, але і в іншому. Звертай увагу, як люди, що не обмежені зоною комфорту, розмірковують, говорять, приймають рішення. Наслідуючи їх звичкам, ви незабаром і самі, непомітно для себе, звільнитеся від старих стереотипів. До того ж ці люди можуть привнести у ваше життя безліч яскравих вражень. Наприклад, попросіть організувати ваше дозвілля, і здивуєтеся, скільки всього ви раніше втрачали.
8. Частіше погоджуйся
Почніть говорити "Так" тим речам, яких раніше уникали: зустрічам, проєктам, викликам. Навіть якщо спочатку вам страшно, все одно погоджуйтесь. Це найпростіший і найшвидший спосіб розширити свої безпечні кордони. Звичайно, діяти собі на шкоду теж не варто. Але, впевнені, вам періодично трапляються можливості, що здаються привабливими, але через сумніви ви їх упускаєте. Пора це міняти.
Не забувайте, що вихід із зони комфорту починається з переоцінки поглядів на всі події в житті й оточенні. Коли ви зрозумієте, в чому суть і користь руйнування своїх звичних рамок, то почнете швидше рухатися до мрій і життєвих цілей. Потрібно зробити лише один маленький крок.
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