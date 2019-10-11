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3 звички, які дозволяють залишатися продуктивними протягом усього дня
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Недостатньо просто прокинутися бадьорим, потрібно ще зуміти не розгубити весь свій запал протягом дня. Продуктивність – це не тільки план на день, тайм-менеджмент і правильна розстановка пріоритетів, а й низка "ритуалів", які потрібно виконати щодня.
Обов'язкова умова продуктивності – наша власна енергія. Якщо ми відчуваємо себе розбитими, втомленими або позбавленими тонусу, важко буде впоратися зі списком справ, як би добре він не був спланований. Наш тонус залежить від безлічі речей, одна з яких – здорові звички. Наприклад, здорове харчування і сон. Розповідаємо вам про усього три звички, які дозволять вам залишатися максимально продуктивними.
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Щоденний сніданок
Часто люди пропускають сніданок або просто беруться за чашку кави, пончик або булочку на ходу. Якщо ви пропустите сніданок, то можете втратити запас енергії та концентрацію протягом трьох годин. Якщо ви з'їсте пончик або інші рафіновані вуглеводи на сніданок, ймовірно, ви протримається ще кілька годин.
Що може стати ідеальним сніданком для тривалої концентрації? Овочевий омлет з томатами і зеленню. Чому? Білок стає стійким джерелом палива для вашого організму, це дозволяє підтримувати вашу енергію протягом дня. Ви залишаєтеся зосередженими й енергійними протягом п'яти-шести годин і відчуваєте менше тяги до цукру. Іншим хорошим варіантом є проста вівсянка з корицею, мигдалем, волоськими горіхами та насінням льону.
Післяобідній перекус
Перекус через кілька годин після обіду постачає вас додатковою енергією до кінця дня. Також це запобігає переїданню ввечері. Для перекусу підійдуть яблука, хумус, морква або невеликий смузі.
Хороший сон
Переїдання на ніч або перекушування перед сном будуть мати негативний вплив на ваш сон. Замість цього організуйте собі легку вечерю за три години до сну. Заведіть собі приємний ритуал, щоб заспокоїтися перед сном. Наприклад, подумайте про три досягнення за день і запишіть три речі у план на завтра.
А які ритуали роблять вас максимально продуктивними? Пишіть у коментарях!
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