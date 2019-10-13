Як уникнути емоційного вигорання на роботі: дієві поради

Люди настільки часто психологічно виснажуються на роботі, що не так давно цей синдром включили до списку захворювань. На щастя працівників проблему можна і усунути, і запобігти. Для цього потрібно мінімізувати чинники стресу та переглянути звичний спосіб життя.

Експерти вважають, що негативний стан з'являється через стресові ситуації, які пов'язані з робочою діяльністю. Погіршувати ситуацію можуть проблеми в особистому житті.

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Симптоми виснаження на роботі чітко визначені фахівцями: проблеми зі сном, відчуття хронічної втоми, погіршення пізнавальних здібностей, неуважність. Також таким людям властивий пригнічений емоційний стан. Якщо нічого не робити, ситуація тільки погіршиться. Можуть з'явитися проблеми з серцем, судинами, артеріальним тиском. Також можуть з'явитися стійка депресія та похмурі думки.

Однак при правильних заходах синдром можна перемогти навіть без лікарських засобів. Почати потрібно з нормалізації режиму сну. Коли його мало, організм відчуває себе погано, а когнітивні функції погіршуються.

Емоційне вигорання на роботі знижує вашу продуктивність

Необхідно позбутися всіх можливих факторів стресу. Якщо самостійно це зробити проблематично, можна звернутися за допомогою до психолога. Також у період емоційної нестабільності можна піти у відпустку і добряче відпочити.

Крім того, психотерапевти рекомендують проводити самоаналіз з метою виявлення і позбування від факторів внутрішнього напруження. Для розслаблення можна займатися йогою, щодня прогулюватися не менше 20 хвилин. Графік роботи повинен бути грамотно складений, щоб уникати перенапруження та великої кількості завдань.

Вжиті заходи в сукупності дадуть можливість впоратися з небезпечним емоційним виснаженням на роботі та покращити самопочуття. Крім того, разом із самопочуттям покращиться і стан здоров'я.

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