Як виглядає флешмоб Follow Me на карантині: захопливі фото

Як змінився флешмоб Follow Me через коронавірус / annalisabosin

Популярний флешмоб Follow Me набув нових барв через пандемію карантину. Тепер замість яскравих мандрівок світом люди діляться не менш яскравими "подорожами" власним помешканням. Зацініть!

Мало хто не пам'ятає флешмоб під назвою Follow Me, який почали відомі блогери ще у 2012 році. Але часи змінились, тож популярний тег Follow me (будь-якою країною) перетворився у Follow me home через коронавірус.

Тож замість мандрівних кадрів з людьми, які тримаються за руки, у мережі стало більше домашніх кадрів. Звісно ж, подорож до кухні також можна креативно обіграти:

