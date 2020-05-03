Ця пандемія: Netflix випустив документальний серіал про коронавірус

Стрімінговий сервіс Netflix випустив першу серію документального серіалу "Coronavirus, Explained" ("Коронавірус. Роз'яснення"). Він називається "This Pandemic" ("Ця пандемія"). Його хронометраж – 26 хвилин.

У першому епізоді вчені розповідають загальну інформацію про пандемію COVID-19, симптоми хвороби і пояснюють, як новий коронавірус змінив цінності нашого життя. Крім цього, у серії йдеться про історію вивчення вірусів і про те, як попереджати епідемії.

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У 2020 році світ змінився. У цьому серіалі йдеться про пандемію коронавірусу, заходи щодо боротьби з ним і способи управління ментальним здоров'ям, – йдеться в описі.

Дивитися серіал можна тут.

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