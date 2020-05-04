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Коронавірус Карантин

По пляжах Флориди гуляє смерть з косою: відео

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По пляжах Флориди гуляє смерть з косою: відео - фото 1

21 квітня у США почали послаблювати карантин: дозволили відкрити пляжі і спортзали. І з цього приводу американський юрист днями пройшовся пляжами в образі смерті, аби нагадати про соціальне дистанціонування. Дивіться на відео, як все було.

Американський юрист Деніел Ульфельдер пройшовся пляжами Флориди в образі смерті з косою. Таким чином чоловік висловив протест любителям пляжного відпочинку, що не дотримуються соціальної дистанції і піддають себе та інших ризику заразитися коронавірусом.

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"Пляжі, на яких я побував, заповнені людьми. Я знаю, наскільки наше узбережжя красиве і привабливе. Але якщо ми не вживемо заходів і не будемо нічого контролювати, вірус зовсім вийде з-під контролю", – говорить Ульфельдер.

За його словами, карантин повинен бути більш ефективний і він насторожено ставиться до швидкого повернення людей до нормального життя: "Ще занадто рано і недоцільно повертатися на громадські пляжі".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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