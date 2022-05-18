Як відпустити важкі спогади та продовжити жити: 5 дієвих порад

У цей важкий час чимало людей не можуть впоратись з травмуючими подіями та спогадами про них. Як навчитись відпускати їх та рухатись далі – читайте далі.

Під час війни багато людей стикають з психологічним опором, блокуючи спогади про болючі та складі події. Таким чином мозок оберігає нас від хвилі негативних емоцій та ситуацій, які їх можуть знову спровокувати. Тому фахівці з Психологічної підтримки розповіли, як навчитись жити з цим.

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Слід зазначити, що коли людина звертається до психолога/психотерапевта для пропрацювання своєї травми, то таке явище (психологічний опір) може стати на перешкоді. Адже в ході роботи, коли особа наближається до своєї травми, її захисні механізми починають відводити у протилежну сторону, аби не відкривати проблему і проживати знову біль, – пояснюють експерти.

Як не піддаватись важким спогадами та жити далі:

Усвідомте самі себе. Для цього спробуйте дати собі відповідь на запитання "Для чого я опираюся?" Не поспішайте. Дуже важливо дати собі час та розуміти, що одразу успіху в цій справі не буде. Всі масштабні проєкти починаються з невеликих кроків. Поставте перед собою досяжні цілі та спробуйте повернути планування. Дозволяйте собі відпочити. Дуже часто опір організму може виникати і через перевтому. Прислухайтесь до себе та свого організму, не вимагайте чогось надто складного і турбуйтесь про себе.

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