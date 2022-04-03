Стан розгубленості: як повернутись до роботи та нормального життя

Під час війни стан розгубленості став звичним для українців. І це не дивно, адже він є однією з реакцій на ситуації, які неможливо передбачити. Тому розповідаємо, як зібратись з думками та врешті повернутись до хоча б трохи нормального життя.

Стан розгубленості виникає тоді, коли реальність не відповідає очікуванням. Коли раптово настала війна, а швидкої допомоги та її розв'язання все ще нема. Тому дуже важливо в такий час адаптуватись до нових умов існування, приміром, життя у новому місці, новій країні, дотримання нових правил. І це з усвідомленням, що ми не здатні вплинути на перебіг подій. Тому психотерапевтка Наталія Портницька на каналі Психологічна підтримка розповіла, як зібратись та налаштуватись на працю, корисні дії та реальне життя без думок "А що робити далі?".

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Як зібратися з думками та повернутися до роботи?

Почніть з рутини. Маленькі щоденні обов'язки та завдання допомагають не тільки перемкнутись, а й повертають відчуття контролю.

Маленькі щоденні обов'язки та завдання допомагають не тільки перемкнутись, а й повертають відчуття контролю. Зменште відволікаючі чинники упродовж робочого дня. Приміром, заберіть зі столу все зайве, перейдіть у режим тиші на телефоні, не заходьте у соцмережі без потреби.

Приміром, заберіть зі столу все зайве, перейдіть у режим тиші на телефоні, не заходьте у соцмережі без потреби. Повертайтесь до роботи поступово . Якщо є можливість, то присвячуйте праці спершу кілька годин, а тоді поступово рухайтесь до звичного робочого режиму. Незайвим буде планувати та записувати завдання завчасно.

. Якщо є можливість, то присвячуйте праці спершу кілька годин, а тоді поступово рухайтесь до звичного робочого режиму. Незайвим буде планувати та записувати завдання завчасно. Визначте чіткі межі робочого дня. Якщо працюєте віддалено, то дуже важливо обрати період, коли саме ви будете зосереджені тільки на роботі, а коли і якими за тривалістю будуть перерви

Якщо працюєте віддалено, то дуже важливо обрати період, коли саме ви будете зосереджені тільки на роботі, а коли і якими за тривалістю будуть перерви Влаштовуйте регулярні перерви. Під час війни організм дуже багато сил витрачає на боротьбу зі стресом, тож працювати так, як раніше, не вдасться.

Під час війни організм дуже багато сил витрачає на боротьбу зі стресом, тож працювати так, як раніше, не вдасться. Викреслюйте виконані завдання. Списки справ справді допомагають мозку, адже виникає відчуття досягнутого результату.

Важливо розуміти, що повернення до нормального життя є необхідним, щоб відновити всі втрачені ресурси.

Актуальні поради під час воєнного стану:

Відпочивайте у будь-який момент, коли є шанс: під час перерв та після роботи, коли нема сигналу тривоги, коли є можливість вийти на вулицю, послухати музику та просто розслабитись.

під час перерв та після роботи, коли нема сигналу тривоги, коли є можливість вийти на вулицю, послухати музику та просто розслабитись. Доглядайте за собою , стежте за своєю зовнішністю. Звісно, яскравість може бути зараз не на часі, але акуратність теж додає впевненості.

, стежте за своєю зовнішністю. Звісно, яскравість може бути зараз не на часі, але акуратність теж додає впевненості. Не забувайте підтримувати зв'язки з близькими через соцмережі та телефоном.

через соцмережі та телефоном. Поверніться до хобі або знайдіть нове . Воно може бути корисним і для вас, і для близьких, а також дозволить відриватися від тривожних думок.

. Воно може бути корисним і для вас, і для близьких, а також дозволить відриватися від тривожних думок. Дозволяйте невеличкі задоволення. Приміром, купувати смаколики чи пити каву.

Приміром, купувати смаколики чи пити каву. Проводьте час з родиною і турбуйтесь про близьких. Навіть спільний перегляд кіно чи настільні ігри не зайві.

Дайте собі відповідь на запитання: "Що я отримаю, якщо повернусь до нормального життя?". Пам’ятайте, що вижити у найскладніших умовах допомагає усвідомлення сенсу: заради чого я роблю це, – пояснює психотерапевтка.

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