Чи допомагає алкоголь подолати тривожність: відповідь вчених

Чимало людей під час переживання неприємних емоцій обирають алкоголь, як спосіб позбутись небажаних переживань. Чи справді це допомагає і як алкоголь впливає на мозок – читайте далі.

Вживання алкоголю є доволі поширеною практикою для подолання тривоги. Близько 20% людей з соціальним тривожним розладом ще й страждають від алкогольної залежності або зловживанням спиртним, про що повідомляють в Американській асоціації тривоги та депресії (ADAA). Фахівці з Психологічної підтримки вирішили розібратись, як саме келих вина чи кухоль пива впливають на психологічний стан людей.

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Річ у тому, що алкоголь справді уповільнює діяльність нашого мозку та позбавляє деяких блоків. Але чому? Спиртні напої імітують дію гальмівного нейромедіатора, а саме гама-амінобутирової кислоти. Саме її бракує людям, які переживають від посттравматичних порушень. Також вино, пиво чи інші напої блокують нейромедіатор збудження. Тому частково спиртне справді дозволяє зменшити тривожність.

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Якщо додати до цього й те, що алкоголь стимулює вироблення гормонів "щастя" у мозку, то стає зрозуміло, чому так багато людей схиляються до походу у паб чи вечора з вином після у складні моменти життя.

Ви відчуваєте себе щасливішими та менш тривожними, але тут все хороше і закінчується: через кілька годин після вживання алкоголь може підвищити рівень тривоги, – зауважують вчені.

Як тільки ефект від випивки минає, то люди отримують більшу кількість втоми, пригнічення та тривоги, аніж була до цього. Не варто забувати і про похмілля, що теж не допомагає почуватись краще.

Але це ще не все, надмірне вживання алкоголю збільшує ризик хронічних захворювань та інших психічних розладів. Крім того, безпечної дози не існує, і вживати його не можна людям за кермом і вагітним жінкам, – підкреслюють науковці.

То чи варто вживати алкоголь, коли тривожно? Медики радять взагалі виключити спиртне у такі періоди життя. Коли ви навчитесь керувати симптомами своєї тривоги, то можна собі дозволити ніколи випити невелику порцію алкоголю.

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