Як вчити англійську мову так, щоб ніколи її не вивчити: 10 порад

Дотримуйтеся цих порад, якщо ви не збираєтеся вивчити англійську мову. Ми, звичайно ж, жартуємо. Але саме ці пункти можуть стати на заваді вашому прогресу. Тож не робіть так, якщо не хочете марно витратити час і гроші!

До вашої уваги 10 порад, які допоможуть вам ніколи не вивчити англійську мову. Не робіть так!

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1. Не ставте собі чітку мету

Щоб ні в якому разі не вивчити іноземну мову, відмовтеся від думки поставити мету. Не визначайте мотивацію і наміри: чому ви хочете її вивчити і яким способом, і вже точно не встановлюйте часові рамки виконання плану для того, щоб йти вперед до своєї мовної мрії. В ідеалі, прагнення повинно бути сумнівним і зовсім не глобальним. І забудьте, будь ласка, про системність занять. Зовсім.

2. Займайтеся англійською зрідка (чим рідше – тим краще)

Здавалося б – це найбільш неочевидна порада з вивчення англійської мови, щоб ніколи її не вивчити, але гарантуємо – вона дійсно працює. Щоб скоротити кількість занять, вони повинні бути нудними. Якщо ви відчуваєте, що сьогодні не хочете займатися або у вас немає сил на чергове вивчення Present Perfect – забудьте про нього. Не дивіться серіали в оригіналі або з субтитрами, не читайте уривки з ваших улюблених книг, і вже точно – не слухайте англійські пісні.

3. Не використовуйте онлайн-ресурси або навчальні програми

В інтернеті можна знайти десятки та сотні безкоштовних онлайн-додатків і програм для тих, хто вивчає мову, але нам це не потрібно. Ігноруйте навчальні відео та трансляції, не намагайтеся знайти подкасти або послухати міжнародні новини. Забудьте про навчальні ігри, курси та пошук онлайн-друзів з інших країн для вивчення мови з носієм. Тренування пам'яті, розширення словникового запасу і навчання правильної вимови та написанню ні до чого хорошого вас не приведуть.

4. Не проєктуйте вивчення мови на свої інтереси

Чим би ви не займалися – будь ласка, не покращуйте рівень вашої англійської тими сферами, які вам дійсно подобаються. Не ходіть в музей з аудіогідом англійською мовою, якщо ви – шанувальник мистецтва, не читайте журнали або книги англійською, якщо ви шаленієте від літератури, і не фокусуйтеся на спеціалізації англійської мови, якщо ви бізнесмен, фінансист або лікар.

5. Ніколи не повторюйте щойно вивчений матеріал

Щоденне повторення вивченого матеріалу – доля тих, кому важливо швидко і якісно вивчити мову. Але не вам. Прослухавши діалог або виписавши чергове нове слово не повертайтеся до нього через день або пару тижнів. Переглянувши уривок з фільму – не переглядайте його знову.

6. Якщо є можливість – не подорожують в інші країни

Знаємо, у 2020 році ця порада посідає лідируючі позиції та є як ніколи актуальною у вивченні мови, але нагадати про неї ми зобов'язані. Навіть якщо у вас є можливість спланувати поїздку в англомовну країну – не робіть цього. Не використовуйте шанс здобуття корисного досвіду і застосування на практиці того, що ви щойно вивчили. Очевидно, що під час перебування у мовному середовищі покращиться ваше вимова та сприйняття мови на слух, але давайте чесно – воно вам треба?

7. Ніколи ні про що не питайте

Однією з лідерок "шкідливих порад" у вивченні мови є ця: заучувати правила і запам'ятовуйте слова чужою мовою без повного розуміння інформації. Вивчаючи мову, не з'ясовуйте незрозумілі моменти. Не цікавтеся інформацією у викладача і не ставте йому зайвих питань.

8. Не спілкуйтеся з носіями

Найкраще, що можна зробити для прогресивного вивчення іноземної мови – спілкуватися з носієм, тому відмовтеся від цієї ідеї назавжди. Попри те, що в мережі існує величезна безліч додатків, спільнот і розмовних клубів, що пропонують активну допомогу у вивченні – не здавайтеся. Не реєструйтеся і не спілкуйтеся з іншими людьми на цікаві теми. Станьте, нарешті, завзятим інтровертом.

9. Забудьте про хороших авторів англійської літератури

Фанатам Моема, Вайльда і Теккерея буде складно, але тримайте себе у руках і ні за що не відкривайте їхні книги. Читання класичної літератури посприяє тому, що ви почнете говорити фразами головних героїв, навчитеся будувати речення та запам'ятовувати граматику мови... А це точно не в ваших інтересах. Чи не так?

10. Не шукайте курси англійської мови й не займайтеся з персональним викладачем

Навіть якщо всі перераховані вище "поради" здаються вам недостатньо ефективними, ми пропонуємо останній, перевірений століттями метод: відмовтеся від додаткових занять мовою з викладачем. Командні групові уроки з цікавими людьми лише удосконалюватимуть ваші навички, а індивідуальні заняття посприяють швидкому прогресу у вивченні. Будьте пильні та не дайте їм себе обдурити.

Ну що ж, гайда тепер правильно вчити англійську?

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