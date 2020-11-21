Чому корисно бути добрим: результати нового дослідження

Прояви доброти дозволяють не лише почуватись важливішим у цьому світі, а й справді позитивно впливають на здоров'я. Детальніше про це читайте далі.

Учені зі США дійшли до висновку, що хороше ставлення для оточення має чимало плюсів і для власного здоров'я. Доброта реально покращує самопочуття і дозволяє мозку працювати ефективніше.

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Це підтвердив експеримент, під час якого стежили за поведінкою 51 студента упродовж 10 тижнів. Всі піддослідні проходили курс по розвитку співчуття та звітували про своє самопочуття наприкінці кожного тижня. Виявилось, що ті, хто почав частіше проявляти доброту до інших, почувались значно спокійніше і зізнавались, що менше відчувати тривогу та втому.

Чому ж так? Учені вважають, що причина криється у "гормоні стресу", тобто кортизолі. Саме його надмірна кількість порушує пам'ять, роботу мозку та загальний стан. Не важко здогадатись, що негатив і гнів призводять до стрибків цього гормону, а доброта помітно зменшує його рівень.

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