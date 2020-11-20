10 перевірених способів підняти собі настрій за будь-яких умов

Будьмо відвертими, кепські дні бувають у кожного з нас. Головне – не занурюватися з головою в негатив, а також навчитися перемикатися. До вашої уваги 10 способів підняти настрій навіть у тих ситуаціях, коли здається, що нічого не допоможе!

Візьміть на озброєння ці поради, аби не здаватися та не засмучуватися тоді, коли настрій на нулі!

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1. Бадьорий плейлист

Складіть плейлист з улюблених треків, які заряджають вас енергією. Ніякої меланхолії: сумна музика тільки підживлюватиме ваш і без того кепський настрій.

2. Фізична активність

Пам'ятайте про зв'язок між психічним і фізичним здоров'ям. Американська психологічна асоціація рекомендує включати вправи у схему психотерапії. Тому потанцюйте, пострибайте, зробіть легку розминку: для вироблення ендорфінів підійде будь-яка фізична активність.

3. Дзвінок другу

Напевно у вас є чати з друзями – напишіть туди: добротна порція слів підтримки, жартів і стікерів з котиками виправлять ситуацію! Ще краще – зателефонувати своїм близьким або зустрітися з ними. Приємні соціальні взаємодії роблять нас щасливішими.

4. Привід посміятися

Якщо друзі не можуть оперативно допомогти, вирушайте на пошуки смішного в мережі. Загляньте у пабліки з мемами або ж погортайте нашу стрічку у фейсбуці або інстаграмі. Ви точно знайдете те, що вас розвеселить та підніме настрій!

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5. Прості цілі

Поганий настрій і апатія позбавляють сил і працездатності. Не сваріть себе: якщо день так собі, заплануйте 3 прості справи замість 10 складних. Досягнення мети, нехай і невеликої, поверне відчуття задоволеності собою.

6. Хороший фільм

Відправляйтеся дивитися новинки на великому екрані: як годиться, з попкорном і на останній ряд. Або влаштуйте вечір душевного кіно вдома. А ще краще робити це в хорошій компанії!

7. Маленькі бажання

Виконання бажань завжди діє позитивно на нас. І якщо зараз ви не можете відправитися в довгоочікувану подорож, то напевно здатні зробити щось менш масштабне, але приємне. Подумайте, що саме. Смачна їжа, тепла ванна, спонтанна покупка – такі дрібниці працюють безвідмовно.

8. Повернення у реальність

Медитація знижує рівень стресу і регулює емоції. Сидіти в позі лотоса до просвітління не потрібно: достатньо простих вправ, які допоможуть перейти від обтяжливих думок і емоцій. Наприклад, подивіться у вікно й опишіть, що ви бачите. Без оціночних характеристик, тільки факти. Скільки машин, людей і будинків? Якого вони кольору, розміру та форми? Скільки червоних об'єктів, а скільки жовтих?

9. Час відпочинку

Поганий настрій – часто результат стресу і втоми. Якщо це ваш випадок, дозвольте собі перепочинок. Відкладіть телефон і справи, погортайте журнал, прогуляйтеся або просто поспіть трішки. Короткий тайм-аут навряд чи спровокує апокаліпсис, але відновити сили та настрій цілком може.

10. Подякуйте собі

Ще одна проста вправа, яка нагадає вам, що все не так уже й погано, навіть якщо зараз листопад і все падає з рук. Складіть список з десяти речей, за які ви можете сказати спасибі собі. Смачно і щільно снідали? Відмінно. Прочитали корисну статтю? Чудово. Вам потрібно знайти щонайменше 10 причин для похвали.

Скористайтеся нашими порадами, якщо у вас не надто гарний настрій. Повірте, усе налагодиться за лічені хвилини!

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