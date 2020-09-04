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Як вага людини впливає на спонтанні покупки: цікаве дослідження

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Ваша вага може впливати на спонтанні покупки продуктів - фото 1
Ваша вага може впливати на спонтанні покупки продуктів

Ми не втомлюємось нагадувати, що ходити по продукти слід зі списком покупок. Він дозволить не лише купити все необхідне, а й запобігатиме бажанню взяти з полиць відвертий харчовий непотріб. Утім, науковці переконані, що на спонтанні покупки продуктів може впливати навіть ваша вага.

Науковці використали мобільну технологію відстеження погляду, аби визначити, хто ж найчастіше схильний робити спонтанні продуктові покупки. У результаті спостереження вдалося виділити окрему групу людей.

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Результати, представлені на Європейському та Міжнародному конгресі з ожиріння (ECOICO), показують, що споживачі з нормальною вагою зауважували їжу, яку шукали, раніше та дивилися на неї довше, ніж покупці з надмірною вагою або ожирінням.

Крім того, всі споживачі були схильні дивитися на продукти з низькою енергетичною щільністю, такі як фрукти й овочі, частіше та протягом тривалішого періоду часу, ніж на продукти з високою енергетичною щільністю, такі як печиво, кондитерські вироби та чіпси.

Оскільки поведінка вибору дуже складна, дослідники контролювали можливі фактори впливу, включаючи час, витрачений на похід по магазинах, кількість проходів, в яких були зроблені покупки, положення продуктів і відчуття голоду. Усього виявили і проаналізували дані про 88 незапланованих покупок.

Як вага людини впливає на спонтанні покупки: цікаве дослідження - фото 423549

Автори кажуть, що кілька факторів можуть відіграти роль поведінці вибору продуктів. Наприклад, поведінка уникнення може пояснити, чому людям із зайвою вагою потрібно більше часу, щоб зосередитися на продукті, і чому вони зосереджуються на ньому протягом коротшого періоду часу.

Також виявилось, що люди з ожирінням і зайвою вагою мають більшу схильність до спонтанних покупок калорійних продуктів.

За словами співавтора доктора Герріта Хаммелом з Університету Хоенхайм, Німеччина: "Важливо глибше вивчити і зрозуміти можливий взаємозв'язок між нашою купівельною поведінкою, вибором їжі і статусом ваги. Ми знаємо, що, щойно їжа опиняється на нашій кухні, її з'їдять, але ми ще не зовсім розуміємо, як їжа потрапляє у наш візок".

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Джерело: Medikforum
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