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Як вага людини впливає на спонтанні покупки: цікаве дослідження
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Ми не втомлюємось нагадувати, що ходити по продукти слід зі списком покупок. Він дозволить не лише купити все необхідне, а й запобігатиме бажанню взяти з полиць відвертий харчовий непотріб. Утім, науковці переконані, що на спонтанні покупки продуктів може впливати навіть ваша вага.
Науковці використали мобільну технологію відстеження погляду, аби визначити, хто ж найчастіше схильний робити спонтанні продуктові покупки. У результаті спостереження вдалося виділити окрему групу людей.
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Результати, представлені на Європейському та Міжнародному конгресі з ожиріння (ECOICO), показують, що споживачі з нормальною вагою зауважували їжу, яку шукали, раніше та дивилися на неї довше, ніж покупці з надмірною вагою або ожирінням.
Крім того, всі споживачі були схильні дивитися на продукти з низькою енергетичною щільністю, такі як фрукти й овочі, частіше та протягом тривалішого періоду часу, ніж на продукти з високою енергетичною щільністю, такі як печиво, кондитерські вироби та чіпси.
Оскільки поведінка вибору дуже складна, дослідники контролювали можливі фактори впливу, включаючи час, витрачений на похід по магазинах, кількість проходів, в яких були зроблені покупки, положення продуктів і відчуття голоду. Усього виявили і проаналізували дані про 88 незапланованих покупок.
Автори кажуть, що кілька факторів можуть відіграти роль поведінці вибору продуктів. Наприклад, поведінка уникнення може пояснити, чому людям із зайвою вагою потрібно більше часу, щоб зосередитися на продукті, і чому вони зосереджуються на ньому протягом коротшого періоду часу.
Також виявилось, що люди з ожирінням і зайвою вагою мають більшу схильність до спонтанних покупок калорійних продуктів.
За словами співавтора доктора Герріта Хаммелом з Університету Хоенхайм, Німеччина: "Важливо глибше вивчити і зрозуміти можливий взаємозв'язок між нашою купівельною поведінкою, вибором їжі і статусом ваги. Ми знаємо, що, щойно їжа опиняється на нашій кухні, її з'їдять, але ми ще не зовсім розуміємо, як їжа потрапляє у наш візок".
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