Навіть худим: чому корисно зменшувати кількість калорій в раціоні

Не лише охочим схуднути варто зменшувати кількість калорій, які вони споживають за день. Навіть для струнких важливо стежити за цим показником, і ось чому.

Американські науковці з Дюкського університету дійшли до висновку, що скорочення кількості калорій за день дозволяє стати здоровішими навіть людям із нормальною вагою. Річ у тому, що не саме схуднення приносить покращення, а й те, що воно несе за собою.

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Учені виявили, що скорочення раціону на 300 калорій за день допомагає нормалізувати рівень глюкози в крові, покращити рівень холестерину та знизити ризики розвитку діабету 2 типу.

Це підтвердив експеримент за участю 218 людей у віці до 50 років, яких розділили на дві групи: у першій запропонували зменшити щоденне вживання калорій на 25%, а в другій просто дотримувались звичного раціону. Упродовж двох років дослідники відстежували зміни в організмі людей та впевнились, що навіть у струнких піддослідних простежувались покращення завдяки скороченню калорійності трапези.

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