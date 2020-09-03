Розвінчано популярні міфи про кавунову дієту

Кавунова дієта б'є всі рейтинги в серпні і вересні. А чи варто сідати на неї? Дієтолог Андрій Невський дав відповідь на це питання.

Кавун – чудовий десерт для тих, що худне. Він солодкий і некалорійний: всього 25 ккал на 100 г. А ще в ньому є вітаміни групи B, C, PP, D, лікопін, магній, каротин, фолієва кислота. Кавун запобігає розвитку анемії, допомагає при солях в нирках.

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"Вживати кавун треба акуратно і після основного прийому їжі (і краще не перед сном). Він має дуже сильний сечогінний ефект і містить 5-10 г цукру на 100 г (це багато). Якщо ви стежите за споживанням цукру і вуглеводів, то враховуйте це", – зазначає дієтолог.

Велика кількість м'якоті може нашкодити діабетикам, людям з хворобами сечостатевої системи (особливо якщо є камені в нирках), діареєю, метеоризмом, кольками і важкими захворюваннями підшлункової залози. У кавуна високий глікемічний індекс, а його харчові волокна активізують роботу кишківника. Вам може здатися, що кавун добре насичує, але це вода, а не поживні речовини. Вона заповнює шлунок, даруючи відчуття помилкового насичення.

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