Як уникнути занесення авто і що робити, якщо машину заносить

Одна з головних небезпек на зимовій дорозі – це занесення авто. Потрапити в занос можна через будь-яку найменшу необережну дію на слизькій дорозі. Як уникнути такої ситуації розповідає Патрульна поліція Львівської області.

Правила запобігання занесення істотно відрізняються для задньопривідних і передньопривідних автомобілів. Дуже часто трапляється омана, що системи електроніки, які розраховані на запобігання таких екстрених ситуацій працюють в 100% випадків. Так, безумовно, вони виконують своє безпосереднє завдання, але на ділі від занесення ніхто не застрахований.

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Занесення передньопривідних авто

Етапи, що вимагають уваги:

Не припиняючи тиснути на газ, необхідно вирівняти колеса;

Своєчасні дії при занесенні автомобіля вкрай важливі. Тому за мить до того, як корпус буде повернутий в початкове положення, кермо повертається в протилежному напрямку;

Кермо займає своє попереднє положення, до того, як задня частина корпусу стабілізується;

В жодному разі не натискайте педаль гальм.

Занесення задньопривідних автомобілів

Тут не можна втрачати момент, потрібно відразу діяти:

Коли занос розвивається, задню частину автомобіля веде в бік, кермо повертається в цьому ж напрямку;

Відпускається педаль газу і плавно натискайте педаль гальма;

Далі, потрібно працювати кермом, поки задня частина авто не повернеться в початкове положення;

До цього моменту кермо повинні повернути в таке положення, яке потрібно для подальшого руху.

У двох випадках в жодному разі не переключайте на нейтральну передачу і не затискайте зчеплення.

Найбільш слизькі ділянки дороги на перехрестях, перед пішохідними переходами і зупинками, бо гальмування на цих ділянках відбувається найчастіше. При слизькій дорозі потрібно дотримуватися великої дистанції між автомобілями. Найбільш ефективне переривчасте гальмування, а не тривале одноразове.

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