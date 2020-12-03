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Як уникнути занесення авто і що робити, якщо машину заносить
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Одна з головних небезпек на зимовій дорозі – це занесення авто. Потрапити в занос можна через будь-яку найменшу необережну дію на слизькій дорозі. Як уникнути такої ситуації розповідає Патрульна поліція Львівської області.
Правила запобігання занесення істотно відрізняються для задньопривідних і передньопривідних автомобілів. Дуже часто трапляється омана, що системи електроніки, які розраховані на запобігання таких екстрених ситуацій працюють в 100% випадків. Так, безумовно, вони виконують своє безпосереднє завдання, але на ділі від занесення ніхто не застрахований.
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Занесення передньопривідних авто
Етапи, що вимагають уваги:
- Не припиняючи тиснути на газ, необхідно вирівняти колеса;
- Своєчасні дії при занесенні автомобіля вкрай важливі. Тому за мить до того, як корпус буде повернутий в початкове положення, кермо повертається в протилежному напрямку;
- Кермо займає своє попереднє положення, до того, як задня частина корпусу стабілізується;
- В жодному разі не натискайте педаль гальм.
Занесення задньопривідних автомобілів
Тут не можна втрачати момент, потрібно відразу діяти:
- Коли занос розвивається, задню частину автомобіля веде в бік, кермо повертається в цьому ж напрямку;
- Відпускається педаль газу і плавно натискайте педаль гальма;
- Далі, потрібно працювати кермом, поки задня частина авто не повернеться в початкове положення;
- До цього моменту кермо повинні повернути в таке положення, яке потрібно для подальшого руху.
У двох випадках в жодному разі не переключайте на нейтральну передачу і не затискайте зчеплення.
Найбільш слизькі ділянки дороги на перехрестях, перед пішохідними переходами і зупинками, бо гальмування на цих ділянках відбувається найчастіше. При слизькій дорозі потрібно дотримуватися великої дистанції між автомобілями. Найбільш ефективне переривчасте гальмування, а не тривале одноразове.
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