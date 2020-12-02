Український школяр за одну ніч викрав і розбив три авто

14-річний підліток за одну ніч зумів викрасти три автомобілі, які згодом розбив. За словами неповнолітнього зловмисника, він намагався просто навчитися водити.

Спершу 14-річний житель Краснокутського району Харківської області викрав УАЗ. Підліток не впорався з керуванням і практично відразу врізався в огорожу приватного будинку.

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Слідом викрадач зумів викрасти припаркований ВАЗ-2121, на якому незабаром зіткнувся з деревом. Третім викраденим автомобілем став Volkswagen Transporter. Однак і цього разу школяра зупинили зелені насадження.

Яким чином 14-річний підліток зумів завести три різних автомобілі, не повідомляється. За словами юного викрадача, він завжди хотів навчитися водити, але у нього ніколи не було можливості, тому школяр зважився на злочин. На цей час співробітники поліції затримали зловмисника, якому загрожує до п'яти років позбавлення волі за незаконне заволодіння транспортним засобом.

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