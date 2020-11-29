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Як правильно обрати зимову гуму: поради автомобілістам
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Саме час "перевзути" свої автомобілі у зимову гуму. Вона не втрачає еластичності в морози і краще підходить для їзди засніженими дорогами.
"Вибираючи колеса, більшість автомобілістів роблять одні й ті ж помилки: купують невідповідну гуму для свого стилю їзди, української зими і автомобіля. Звертають увагу на бренд і країну-виробника гуми, а не на її конструкцію", – каже Юрій Марущак, фахівець компанії "Шина-стік".
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Для жителів південних областей підійдуть моделі шин з масивними водовідводами, щоб через них проникало якомога більше мокрого снігу та води, масивними ґрунтозачіпками, щоб не буксувати на вологій землі або глині. Для інших областей, де взимку багато снігу, краще вибирати покришки з розрідженим малюнком, з великою відстанню між "шашками". Тоді через ці елементи буде краще проходити сніг. Глибина малюнка має бути не менше 9-10 міліметрів. Інакше гума погано продавлюватиме крижану поверхню снігу.
Слід також звертати увагу на елементи протектора. Велика кількість тонких ламелей сприяє гарному зчепленню з мокрим асфальтом і асфальтом з тонким шаром льоду. Товсті ґрунтозачіпки по краях гуми добре відштовхують сніг і землю. Тонкі ребра між шашками частіше трапляються в гумі для теплої зими. Ці ребра виконують роль лопатей і вибирають воду з-під шашок. Широкі водовідводи відводять від покришок зайву вологу, в суху погоду дорожній пил і пісок. Такі є в шинах для їзди по снігу і дощу.
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