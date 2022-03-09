Як уникнути переохолодження у сховищі – поради лікарів

Перебування у холодних сховищах впродовж значного часу може спричинити переохолодження. Тому представники Міністерства охорони здоров’я підготували поради, як убезпечити себе від гіпотермії.

Про це повідомляють у МОЗ.

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Переохолодження можна виявити за такими ознаками та симптомами:

озноб

зниження фізичної активності

нечітка мова або бурмотіння

повільне, поверхневе дихання

слабке наповнення пульсу

незграбність або відсутність координації

сонливість

сплутаність свідомості чи втрата пам’яті

втрата свідомості

яскраво-червона/синя, холодна шкіра

Як зігрітися в холодному приміщенні?

Щоб уникнути переохолодження, можна нанести тонким шаром мазі, що зігрівають, на ту саму область попереку. Гепаринова мазь, "Діп ріліф", "Диклофенак" або щось подібне, що допоможе покращити кровообіг. Спиртових зігрівальних мазей краще уникати оскільки вони можуть пересушити шкіру, сприяти утворенню на ній тріщин.

Чай та кава – це не найкращий спосіб зігрітися, адже за своїми властивостями ці напої є охолодними. Замініть їх на окріп або теплу воду. У термос із гарячою водою можна покласти лимон, мед або варення.

Також важливо не переохолоджувати голову : найкраще з цим завданням впорається саме шапка, а не капюшон, оскільки капюшон не лише гірше зігріває, а ще обмежує огляд. Щоб захистити від переохолодження дітей, слідкуйте за ситуацією: тримайте на руках, якщо дитина хоче сісти, не дозволяйте робити це на холодній підлозі, підстилайте куртки, ковдри тощо.

Як уникнути переохолодження у сховищі

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