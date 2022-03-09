Як отримати пенсію в "Укрпошті" під час воєнного стану

Як отримати пенсію та соцвиплати українцям, які переїхали / ілюстративне фото

Українцям, які покинули домівки через вторгнення російських окупантів, пояснили, як можна отримати соціальні виплати та пенсії. Для цього потрібно буде звернутись до працівників "Укрпошти" та вказати необхідні дані.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО склали інструкцію щодо отримання пенсій та соцвиплат для тих громадян України, які змінили фактичне місце проживання під час війни.

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Важливо: якщо ви не покидали свою домівку, то пенсію принесуть, як завжди, у ваше помешкання. Також можна забрати виплату у відділенні "Укрпошти" за графіком.

Тим українцям, яким довелось переїхати, потрібно діяти так:

1. Зателефонуйте у контакт-центру "Укрпошти" за номером 0 800 300 545 та натисніть кнопку 2

2. Повідомте про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та передайте наступну інформацію:

ПІБ одержувача пенсії/грошової допомоги

адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;

паспортні дані (серія та номер паспорту);

номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;

спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою)

нову адресу доставки: індекс відділення "Укрпошти" або адресу тимчасового проживання

"Укрпошта" допоможе отримати пенсії українцям під час війни

Щоб було зручніше, можна перевіряти та шукати інформацію на сайті offices.ukrposhta.ua або ж завантажити додаток "Укрпошта" (посилання на застосунок для Android та для iOS).

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