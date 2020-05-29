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Як ухвалювати рішення та зачаровувати в бізнесі: 5 книг з реальними кейсами
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Автори цих книжок – від науковців до підприємців – розповідають про цілісний підхід до бізнесу, який однаково підходить великим та малим компаніям. Поєднуючи практичні поради та реальні кейси, їхні книжки зроблять будь-які бізнес-рішення більш якісними та впевненими.
"Мистецтво змінювання сердець, умів, дій шлях зачарування в бізнесі", Ґай Кавасакі.
(Х.: Віват, 2020)
Пригадайте, які емоції у вас виникають, коли берете до рук новенький iPad. Або торкаєтеся керма BMW. Або міряєте взуття від Chanel. Що ви відчуваєте? Зачарування і досконалість. І річ не лише в популярності бренду. Не в рекламі та маніпулюванні свідомістю покупця через психологічні тригери. А саме в переживанні чару та мистецтві викликати його у клієнта. Ця фішка – must-have брендів-флагманів ринку.
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Зачаровування в бізнесі – це процес, завдяки якому людина в захваті від продукту, послуги, організації або ідеї. Його наслідком є добровільна й довготривала підтримка, взаємовигідна для обох сторін. І тепер ви маєте змогу досконало опанувати це мистецтво, яке збільшить вашу клієнтську базу, розширить сфери впливу компанії й перетворить її на мегауспішну та прибуткову.
Від зовнішнього вигляду персоналу до оформлення банерів на Facebook та YouTube – Ґай Кавасакі знає, як використати навіть найменшу деталь, щоб зачарувати кожного.
"Ґрід. Інструмент для прийняття рішень у будь-якому бізнесі (у вашому також)", Мет Воткінсон
(К.: КМ-Букс, 2019)
Ця новаторська книжка розкриває фундаментальні та невід’ємні елементи успіху будь-якого бізнесу. Адже Ґрід-матриця – це революційна система, яка є міцним психологічним фундаментом та надійним інструментом у прийнятті рішень щодо будь-яких аспектів діяльності підприємства. До якої, зауважимо, входять оцінки та покращення товарів та послуг; зменшення стратегічних ризиків та передбачення довготермінових наслідків ваших дій; налагодження ефективної співпраці між підрозділами та командами.
Ґрід – це простий, цілісний та універсальний підхід до бізнесу, який однаково підходить великим та малим компаніям. Поєднуючи практичні поради та реальні бізнес-кейси, книга зробить ваші бізнес-рішення більш якісними та впевненими.
"Переговоры с дельфинами", Максим Роменский
(Х.: Фабула, 2020)
Ця книга написана переговірником, який не знає жодної мови програмування, але багато років поспіль допомагає айтішникам домовлятися з клієнтами і між собою. А що було робити, питається автор, коли розробник поводиться по-свинськи?
"Именно тогда у меня возникла метафора, которая до сих пор определяет мой подход к переговорам в IT-индустрии, – згадує він. – Передо мной была стая дельфинов. Очень умных, изящно владеющих логикой, общающихся на непонятном языке, любящих играть, но абсолютно неспособных сосредоточиться на чем-то таком, что их не интересует. В этих случаях они просто уплывали. Весь мой опыт работал ровно до тех пор, пока им было интересно. Если нет – эти дельфины с лэптопами моментально с комфортом располагались на дне и переставали меня замечать".
Відтак, ця книжка – тверезий погляд на сучасні реалії IT-індустрії, яка допоможе всім, кому доводиться регулярно спілкуватися з IT-відділами, поставниками і навіть окремими програмістами, і перш за все – керівникам рівня Team leader і Project manager. На основі реальних кейсів ви дізнаєтеся про те, що робить переговори в IT-середовищі особливими, які поведінкові алгоритми їх супроводжують і яку техніку можна використати в тих ситуаціях, коли переговори явно заходять в глухий кут.
"Українська мова: лайфхаки", Ігор Хворостяний
(Х.: Ранок, 2020)
Навіть в умовах карантину навчання ніхто не скасовував, і звичні екзамени не зникнуть, а хіба що наберуть інакшої форми. Тож цей посібник у формі корисних порад призначений для вивчення української мови та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Він містить теоретичний матеріал, приклади виконання типових для ЗНО тестів, а також завдання різного рівня складності для групової та індивідуальної роботи.
Теоретичний матеріал наведено в стислому й доступному форматі. Передбачено самостійне планування навчальної діяльності. Практичні завдання спрямовані на вироблення мовленнєвих компетенцій, розвиток критичного мислення та творчого підходу до навчання. Видання розраховане насамперед на учнів 9-11 класів, проте може бути цінним для вчителів і репетиторів, усіх зацікавлених в опануванні українською мовою.
"Як подружити дітей з емоціями. Поради "Лінивої мами", Анна Бикова
(К.: Book Chef, 2019)
Відома своєю активністю "лінива мама", авторка цієї книжки, цього разу замірилася потішити не лише молодих мам порадами щодо виховання й розвитку дитини, але й залучити дітей до читання й познайомити їх із людськими реакціями на різні ситуації, що трапляються в житті. З цієї книги-тренінгу з розпізнання емоцій батьки й діти довідаються про основні емоції, які в них виникають, навчаться розрізняти їх у рідних і друзів, а заразом спробують намалювати свої відчуття різними барвами й навіть позбутися тих емоцій, які завдають прикрощів.
"Головне для батьків – зрозуміти, що не може бути правильних та неправильних відповідей, – підказує авторка. – Так само, як не може бути правильної чи неправильної емоційної реакції на будь-яку подію. Кожна емоція має право на існування. Визнавайте будь-яку відповідь дитини, досліджуючи її особливості сприйняття й емоційного реагування. Прагніть більше дізнатися про емоційний світ дитини, щоб ліпше розуміти її. Поясніть їй, що будь-яка відповідь правильна, тут не може бути помилок".
Ігор Бондар-Терещенко
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