Смачно чи корисно? 5 книг про те, як правильно харчуватися

Крім кулінарних порад, автори цих книжок дають рекомендації, як перетворити щоденний раціон на "ліки у тарілці" і позбутися харчової залежності. А також відповідають на питання про те, які продукти й техніки приготування можуть призвести до виникнення хронічних хвороб.

"1-ша українська загально-практична кухня", Ольга Франко

(Х.: Фоліо, 2019)

Книга Ольги Франко "Перша українська загально-практична кухня" одразу після виходу в світ 1929 року стала дуже популярною, її зачитували до дірок. Кожна галицька господиня вважала за необхідне мати її на своїй кухні. Сьогодні книга Ольги Франко повертається до читача у своєму первозданному варіанті, не обкраяна і не перекручена, у всій автентичності її порад, рекомендацій та рецептів.

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Вона отримує своє "друге" дихання завдяки коментарям відомої львівської кулінарної блогерки Маріанни Душар, дослідниці галицької кулінарної традиції та авторки блогу PaniStefa.com. Книгу проілюстровано сучасними фотографіями і малюнками з оригінального видання.

"Їжа для мозку. Наука розумного харчування", Ліса Москоні

(К.: Наш Формат, 2019)

У цій книжці нейродослідниця Ліса Москоні аналізує, що наука каже про харчування для здоров'я мозку, як раціон впливає на роботу цього органу й чому дієта для мозку може відрізнятися від тієї, що потрібна решті тіла. Нaш мoзoк – ocoбливий opгaн. Йoгo poбoтa бeзпocepeдньo зaлeжить вiд їжi, яку ми cпoживaємo.

Oднaк пopaди, якi ми щoдня бaчимo в iнтepнeтi, чacтo cупepeчливi й нeпocлiдoвнi. Oднoгo дня ми читaємo, щo тpeбa зa будь-яку цiну уникaти xoлecтepину, a нacтупнoгo – щo вiн нaвпaки пiдтpимує здopoв'я мoзку. Пpoблeмa тaкиx ceнcaцiйниx зaяв у тoму, щo лишe мiзepну їx чacтку булo peтeльнo пepeвipeнo. Тo якoю мaє бути їжa для мoзку? Чи здaтнa лишe caмa oливкoвa oлiя вpятувaти вiд "Aльцгeймepa"? Якa глюкoзa пoтpiбнa нaшoму мoзкoвi? I як зpoбити cвiй кopиcний paцioн нe лишe пoживним, a й cмaчним?

"Інтуїтивне харчування", Світлана Броннікова

(К.: Book Chef, 2020)

У цій книжці надаються практичні інструменти для подолання харчової залежності. Дозволити собі їсти все, що хочеться, навчитись дослухатися до сигналів голоду й насичення, при цьому худнути й не набирати більше маси – хіба не про це ми мріємо? Загалом авторка недаремно вважає, що навряд чи знайдеться жінка, завжди задоволена власними зовнішністю та масою.

Зазвичай зайву масу спричиняють емоції, що не знаходять виходу: от вони і змушують нас поглинати їжу без відчуття голоду. Що ж робити? Без жодних звернень до лікаря, просто крок за кроком виконуючи завдання експериментаріуму на сторінках книжки, ви зможете позбутися тягаря своєї маси та проблем. Реалізуйте конкретний план, запропонований вам кваліфікованим фахівцем з питань харчування: перестаньте виснажувати свої душу й тіло.

"Китайське дослідження. Класична книга про зв'язок здоров'я та їжі", Колін Кемпбелл, Томас Кемпбелл

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)

Колін Кемпбелл, лікар зі світовим ім'ям, кандидат наук і автор 300 наукових публікацій, відповідаючи на це запитання, ділиться висновками 27-річної лабораторної програми. Автор пропонує переглянути традиційне уявлення про правильне харчування, яке може боротися з раком, розсіяним склерозом, діабетом другого ступеня, хворобами серця або, навпаки, загострити хронічні захворювання. Чудодійні ліки, які століттями шукає людство, лежать на тарілці. Утім, чи правильно ми їх уживаємо? Адже ми – те, що ми їмо.

Правильне харчування стало схоже на стильний гаджет, без якого не можна обійтися в сучасному суспільстві. Блоги й передачі заглядають до наших холодильників й радять, що має бути на його полицях. Здається, ми знаємо основи правильного харчування як табличку множення. Тоді чому, попри це, і далі хворіємо, скаржимося на погане самопочуття й погіршення зовнішнього вигляду? А що, як правильне харчування насправді не таке вже й "правильне"?

"Жири на дієті", Джозеф Меркола

(К.: Book Chef, 2019)

Ця книжка стала результатом багаторічної наукової і практичної діяльності автора, відомого адепта здорового харчування. Наслідуючи запропоновані тут поради, можна легко знизити масу тіла, відновити сили і навіть попередити різні хронічні захворювання, зокрема хвороби серця, діабет і, можливо, рак. Ця книга обов'язкова для прочитання усім, хто хоче привести до ладу своє тіло і позбавитися від хронічних захворювань.

Адже автор у ній не просто пояснює, чому жири як головні джерела енергії поліпшують здоров'я і запобігають багатьом хронічним захворюванням, але й допомагає читачам крок за кроком назавжди змінити своє життя. Зокрема пропонує нам науково обґрунтовані спростування шаблонів, що склалися, і простягає руку допомоги у боротьбі за міцне здоров'я.

Ігор Бондар-Терещенко

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