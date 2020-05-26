На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Білл Гейтс рекомендує: найкращі фільми, серіали та книги на літо 2020
-
- 62
Засновник Microsoft Білл Гейтс випустив традиційну добірку рекомендацій, назвавши серіали, фільми та книги, які йому та його дружині Мелінді сподобалися найбільше. Також мільярдер порадив гру, у яку можна грати з друзями на карантині.
У своєму блозі Білл Гейтс зазвичай ділиться лише переліком книг, але у свіжій добірці на карантинне літо 2020 засновник Microsoft назвав також фільми та серіали, які йому припали до душі.
Ідеальна гра під час карантину: Спробуй витратити весь статок Білла Гейтса
ТОП фільмів і серіалів за версією Гейтса
"Пандемія: як запобігти спалаху"
- Pandemic: How to Prevent an Outbreak, Netflix
Цей документальний серіал розповідає про чотирьох людей, які працюють у різних куточках світу, щоб запобігти епідеміям. Оскільки зйомки проходили раніше, у серіалі йдеться не про коронавірус, а про грип, який вважався найвірогіднішим винуватцем майбутнього спалаху. "Пандемія" показує героїчних лікарів та дослідників, які докладали максимум зусиль, аби уникнути трагедії.
"Я, Клавдій"
- I, Claudius, ВВС
Я планую нарешті подивитися цей серіал BBC 1976 року про часи Римської імперії – після захопленої рецензії в The Economist. Я багато читав про римські часи, але тут показаний дуже цікавий погляд на епоху.
"Шпигунські ігри"
- Spy Game
Нещодавно я переглянув один з моїх улюблених фільмів "Шпигунські ігри" з Робертом Редфордом і Бредом Піттом у головних ролях. У ньому багато несподіваного, тому не буду спойлерити вам сюжет. Скажу, що я бачив цю стрічку принаймні 12 разів.
Вартими уваги Гейтс також вважає такі серіали:
- "Мільйон маленьких речей", АВС
- "Це – ми", Fox
- "Озарк", Netflix
Добірка must read книг від Білла Гейтса
- "Вибір", Едіт Єва Егер (The Choice, Dr. Edith Eva Eger)
Частково ця книга мемуарна, а частково – це інструкція, як впоратись із травмою. Авторці було 16, коли вона разом з сім'єю потрапила в Аушвіц. Переживши неймовірне жахіття, вона переїхала в США і стала терапевтом. Унікальний досвід Егер допомагає їй в роботі, і, гадаю, багатьом людям ця книга також допоможе подолати складні часи.
- "Хмарний Атлас", Девід Мітчелл (Cloud Atlas, David Mitchell)
Ця книга з тих, про яку ви ще довго думаєте і говорите після прочитання. Її суть важко переказати, оскільки вона складається з шести переплетених між собою сюжетів, розділених в століттях. Один мені особливо сподобався – про лікаря, який подорожує Тихим океаном в середині 19 століття. Якщо ви готові до захопливої розповіді про найкраще та найгірше в людстві, думаю, ця книга поглине вас так само, як поглинула мене.
- "Атракціон життя", Боб Айгер (The Ride of a Lifetime, Bob Iger)
Одна з найкращих бізнес-книг, які я прочитав за останні кілька років. Айгер виконав величезну роботу, щоб доступно розповісти, як це – бути СЕО великої компанії. Якими б не були ваші цілі – отримати бізнес-поради або приємно провести час за книгою – думаю, ви оціните його історії про Disney під час одного з найбільш трансформаційних періодів в житті компанії".
- "Великий грип", Джон М. Баррі (The Great Influenza, John M. Barry)
Ми живемо в безпрецедентний час. Однак якщо ви захочете знайти щось схоже в історії, то краще за все підійде пандемія грипу 1918 року. Баррі розповість майже все, що потрібно знати про один зі смертельних спалахів в історії людства. І хоча 1918 рік сильно відрізнявся від теперішнього, "Великий грип" – гарне нагадування про те, що ми все ще маємо справу з одними і тими ж викликами.
- "Гарна економіка в скрутні часи", Абхіджіт В. Банерджі і Естер Дюфло (Good Economics for Hard Times, Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo)
Банерджі і Дюфло минулоріч отримали Нобелівську премію з економіки, і вони – одні з найрозумніших економістів сьогодення. На щастя для нас, вони ще й дуже добре вміють пояснювати економіку середньостатистичній людині. Їхня нова книга досліджує нерівість й політичні розбіжності, фокусуючись на політичних дебатах, що в центрі уваги в багатьох країнах, зокрема в США.
Насамкінець Білл Гейтс поділився, що на карантині грає у Bridge Base. "Я багато років граю в бридж, Воррен Баффет – мій улюблений партнер. Зараз ми не зустрічаємося особисто, оскільки ми обоє на самоізоляції, але досі граємо онлайн", – підсумував мільярдер.
Читайте також: Білл Гейтс назвав основний спосіб перемоги над пандемією
-
17:00Серіал Як довго я на тебе чекала: дивитись онлайн всі серії 2020
-
16:51Як неправильне харчування впливає на нашу увагу
-
16:38В Італії хлопчик спокійно втік від дикого ведмедя: відео не для слабкодухих
-
16:30Який вигляд мали б Сімпсони, якби були реальними людьми: шокуючі фото
-
16:21Ексінженер NASA побудував смугу перешкод для білок: кумедне відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:10У Китаї створили віртуального репортера зі штучним інтелектом
-
16:00Гороскоп на червень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
15:49В Україні зняли унікальний саморобний електромобіль
-
15:24Дженніфер Еністон досі носить обручку від Бреда Пітта
-
15:05Білл Гейтс рекомендує: найкращі фільми, серіали та книги на літо 2020
-
14:51Психологи розповіли, як адаптуватися до життя після карантину
-
14:30Робота кількох місяців: американська реперка похизувалася тату, яке набила на все тіло
-
14:14Справжнє зло: у мережі показали відео, яке бісить всіх
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:57Створено додаток, який безконтактно вимірює рівень гемоглобіну в крові
-
13:44Що буде з організмом, якщо відмовитись від кави
-
13:29Нова функція YouTube буде нагадувати, що пора спати: як вона працює
-
13:15Як зробити корисний маринад до курки: смачні рецепти у фото
-
13:0010 колоритних гуцульських слів, значення яких ви зрозумієте не одразу
-
12:52Мадонна шокувала мережу відвертим знімком у повністю прозорій білизні: інтимне фото (18+)
-
12:33Зоряні лінюхи: знаки Зодіаку, яким важко доводити справи до кінця
-
12:16Скільки українців набрали вагу: післякарантинна статистика
-
12:00Чи можуть матюки бути корисними
-
11:50Коли повноцінно відкриють кафе і ресторани в Україні: відома дата
-
16:30Який вигляд мали б Сімпсони, якби були реальними людьми: шокуючі фото
-
15:05Білл Гейтс рекомендує: найкращі фільми, серіали та книги на літо 2020
-
13:0010 колоритних гуцульських слів, значення яких ви зрозумієте не одразу
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 26 травня
-
07:13Погода в Україні 26 травня: дощі та похолодання
- 25 травня
-
21:45Спробуйте цієї ночі: 5 еротичних ігор для закоханих
-
19:10ТОП неправдоподібних речей у фільмах, які найбільше дратують глядачів
-
15:42Кожен третій – хибний: чому не варто ставити собі діагноз за допомогою Google
-
14:15ТОП-4 серіали про майбутнє, які варто подивитись
-
12:518 областей України не готові перейти на другий етап послаблення карантину: список
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 25 травня
-
07:25Погода в Україні 25 травня: точний прогноз по містах
- 24 травня
-
21:55Карантин 100-річної давності: життя під час пандемії іспанки у фоторепортажі
-
18:50Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
-
15:00Як змінювалася Руслана: еволюція кар'єри співачки у фото та відео
-
13:22Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних
-
10:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня
-
08:13Кілька хитрощів, які допоможуть побороти тягу до солодкого
- 23 травня
-
21:23Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)
-
18:23Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса
-
15:25Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
-
10:15Найкраща поп-музика травня: нові пісні тижня для крутого настрою
-
08:13Не лише під час карантину: учені з'ясували, як часто потрібно мити руки
- 22 травня
-
21:32Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку
-
19:05ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів