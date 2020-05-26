Білл Гейтс рекомендує: найкращі фільми, серіали та книги на літо 2020

Засновник Microsoft Білл Гейтс випустив традиційну добірку рекомендацій, назвавши серіали, фільми та книги, які йому та його дружині Мелінді сподобалися найбільше. Також мільярдер порадив гру, у яку можна грати з друзями на карантині.

У своєму блозі Білл Гейтс зазвичай ділиться лише переліком книг, але у свіжій добірці на карантинне літо 2020 засновник Microsoft назвав також фільми та серіали, які йому припали до душі.

Ідеальна гра під час карантину: Спробуй витратити весь статок Білла Гейтса

ТОП фільмів і серіалів за версією Гейтса

"Пандемія: як запобігти спалаху"

Pandemic: How to Prevent an Outbreak, Netflix

Цей документальний серіал розповідає про чотирьох людей, які працюють у різних куточках світу, щоб запобігти епідеміям. Оскільки зйомки проходили раніше, у серіалі йдеться не про коронавірус, а про грип, який вважався найвірогіднішим винуватцем майбутнього спалаху. "Пандемія" показує героїчних лікарів та дослідників, які докладали максимум зусиль, аби уникнути трагедії.

"Я, Клавдій"

I, Claudius, ВВС

Я планую нарешті подивитися цей серіал BBC 1976 року про часи Римської імперії – після захопленої рецензії в The Economist. Я багато читав про римські часи, але тут показаний дуже цікавий погляд на епоху.

"Шпигунські ігри"

Spy Game

Нещодавно я переглянув один з моїх улюблених фільмів "Шпигунські ігри" з Робертом Редфордом і Бредом Піттом у головних ролях. У ньому багато несподіваного, тому не буду спойлерити вам сюжет. Скажу, що я бачив цю стрічку принаймні 12 разів.

Вартими уваги Гейтс також вважає такі серіали:

"Мільйон маленьких речей", АВС

"Це – ми", Fox

"Озарк", Netflix​

Добірка must read книг від Білла Гейтса

"Вибір", Едіт Єва Егер (The Choice, Dr. Edith Eva Eger)

Частково ця книга мемуарна, а частково – це інструкція, як впоратись із травмою. Авторці було 16, коли вона разом з сім'єю потрапила в Аушвіц. Переживши неймовірне жахіття, вона переїхала в США і стала терапевтом. Унікальний досвід Егер допомагає їй в роботі, і, гадаю, багатьом людям ця книга також допоможе подолати складні часи.

"Хмарний Атлас", Девід Мітчелл (Cloud Atlas, David Mitchell)

Ця книга з тих, про яку ви ще довго думаєте і говорите після прочитання. Її суть важко переказати, оскільки вона складається з шести переплетених між собою сюжетів, розділених в століттях. Один мені особливо сподобався – про лікаря, який подорожує Тихим океаном в середині 19 століття. Якщо ви готові до захопливої розповіді про найкраще та найгірше в людстві, думаю, ця книга поглине вас так само, як поглинула мене.

"Атракціон життя", Боб Айгер (The Ride of a Lifetime, Bob Iger)

Одна з найкращих бізнес-книг, які я прочитав за останні кілька років. Айгер виконав величезну роботу, щоб доступно розповісти, як це – бути СЕО великої компанії. Якими б не були ваші цілі – отримати бізнес-поради або приємно провести час за книгою – думаю, ви оціните його історії про Disney під час одного з найбільш трансформаційних періодів в житті компанії".

"Великий грип", Джон М. Баррі (The Great Influenza, John M. Barry)

Ми живемо в безпрецедентний час. Однак якщо ви захочете знайти щось схоже в історії, то краще за все підійде пандемія грипу 1918 року. Баррі розповість майже все, що потрібно знати про один зі смертельних спалахів в історії людства. І хоча 1918 рік сильно відрізнявся від теперішнього, "Великий грип" – гарне нагадування про те, що ми все ще маємо справу з одними і тими ж викликами.

"Гарна економіка в скрутні часи", Абхіджіт В. Банерджі і Естер Дюфло (Good Economics for Hard Times, Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo)

Банерджі і Дюфло минулоріч отримали Нобелівську премію з економіки, і вони – одні з найрозумніших економістів сьогодення. На щастя для нас, вони ще й дуже добре вміють пояснювати економіку середньостатистичній людині. Їхня нова книга досліджує нерівість й політичні розбіжності, фокусуючись на політичних дебатах, що в центрі уваги в багатьох країнах, зокрема в США.

Насамкінець Білл Гейтс поділився, що на карантині грає у Bridge Base. "Я багато років граю в бридж, Воррен Баффет – мій улюблений партнер. Зараз ми не зустрічаємося особисто, оскільки ми обоє на самоізоляції, але досі граємо онлайн", – підсумував мільярдер.

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