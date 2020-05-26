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Коронавірус Карантин

Білл Гейтс рекомендує: найкращі фільми, серіали та книги на літо 2020

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Білл та Мелінда Гейтс - фото 1
Білл та Мелінда Гейтс / gettyimages

Засновник Microsoft Білл Гейтс випустив традиційну добірку рекомендацій, назвавши серіали, фільми та книги, які йому та його дружині Мелінді сподобалися найбільше. Також мільярдер порадив гру, у яку можна грати з друзями на карантині.

У своєму блозі Білл Гейтс зазвичай ділиться лише переліком книг, але у свіжій добірці на карантинне літо 2020 засновник Microsoft назвав також фільми та серіали, які йому припали до душі.

Ідеальна гра під час карантину: Спробуй витратити весь статок Білла Гейтса

ТОП фільмів і серіалів за версією Гейтса

"Пандемія: як запобігти спалаху"

  • Pandemic: How to Prevent an Outbreak, Netflix

Цей документальний серіал розповідає про чотирьох людей, які працюють у різних куточках світу, щоб запобігти епідеміям. Оскільки зйомки проходили раніше, у серіалі йдеться не про коронавірус, а про грип, який вважався найвірогіднішим винуватцем майбутнього спалаху. "Пандемія" показує героїчних лікарів та дослідників, які докладали максимум зусиль, аби уникнути трагедії.

"Я, Клавдій"

  • I, Claudius, ВВС

Я планую нарешті подивитися цей серіал BBC 1976 року про часи Римської імперії – після захопленої рецензії в The Economist. Я багато читав про римські часи, але тут показаний дуже цікавий погляд на епоху.

"Шпигунські ігри"

  • Spy Game

Нещодавно я переглянув один з моїх улюблених фільмів "Шпигунські ігри" з Робертом Редфордом і Бредом Піттом у головних ролях. У ньому багато несподіваного, тому не буду спойлерити вам сюжет. Скажу, що я бачив цю стрічку принаймні 12 разів.

Вартими уваги Гейтс також вважає такі серіали:

  • "Мільйон маленьких речей", АВС
  • "Це – ми", Fox
  • "Озарк", Netflix

Добірка must read книг від Білла Гейтса

  • "Вибір", Едіт Єва Егер (The Choice, Dr. Edith Eva Eger)

Частково ця книга мемуарна, а частково – це інструкція, як впоратись із травмою. Авторці було 16, коли вона разом з сім'єю потрапила в Аушвіц. Переживши неймовірне жахіття, вона переїхала в США і стала терапевтом. Унікальний досвід Егер допомагає їй в роботі, і, гадаю, багатьом людям ця книга також допоможе подолати складні часи.

  • "Хмарний Атлас", Девід Мітчелл (Cloud Atlas, David Mitchell)

Ця книга з тих, про яку ви ще довго думаєте і говорите після прочитання. Її суть важко переказати, оскільки вона складається з шести переплетених між собою сюжетів, розділених в століттях. Один мені особливо сподобався – про лікаря, який подорожує Тихим океаном в середині 19 століття. Якщо ви готові до захопливої розповіді про найкраще та найгірше в людстві, думаю, ця книга поглине вас так само, як поглинула мене.

  • "Атракціон життя", Боб Айгер (The Ride of a Lifetime, Bob Iger)

Одна з найкращих бізнес-книг, які я прочитав за останні кілька років. Айгер виконав величезну роботу, щоб доступно розповісти, як це – бути СЕО великої компанії. Якими б не були ваші цілі – отримати бізнес-поради або приємно провести час за книгою – думаю, ви оціните його історії про Disney під час одного з найбільш трансформаційних періодів в житті компанії".

  • "Великий грип", Джон М. Баррі (The Great Influenza, John M. Barry)

Ми живемо в безпрецедентний час. Однак якщо ви захочете знайти щось схоже в історії, то краще за все підійде пандемія грипу 1918 року. Баррі розповість майже все, що потрібно знати про один зі смертельних спалахів в історії людства. І хоча 1918 рік сильно відрізнявся від теперішнього, "Великий грип" – гарне нагадування про те, що ми все ще маємо справу з одними і тими ж викликами.

  • "Гарна економіка в скрутні часи", Абхіджіт В. Банерджі і Естер Дюфло (Good Economics for Hard Times, Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo)

Банерджі і Дюфло минулоріч отримали Нобелівську премію з економіки, і вони – одні з найрозумніших економістів сьогодення. На щастя для нас, вони ще й дуже добре вміють пояснювати економіку середньостатистичній людині. Їхня нова книга досліджує нерівість й політичні розбіжності, фокусуючись на політичних дебатах, що в центрі уваги в багатьох країнах, зокрема в США.

Насамкінець Білл Гейтс поділився, що на карантині грає у Bridge Base. "Я багато років граю в бридж, Воррен Баффет – мій улюблений партнер. Зараз ми не зустрічаємося особисто, оскільки ми обоє на самоізоляції, але досі граємо онлайн", – підсумував мільярдер.

Читайте також: Білл Гейтс назвав основний спосіб перемоги над пандемією

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