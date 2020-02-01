Як у слона: Настю Каменських у бікіні розкритикували через невдале фото

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо з запальної зірки мережі Jerry Heil, яка представила пісню Vegan, з якою вона братиме участь у Нацвідборі Євробачення 2020. Якщо ви ще не чули новинку – не баріться. А ми тут залишимо вам кілька коментарів її прихильників: "Яна! Ти молодець! Вже відкладаю гроші, щоб голосувати за тебе на Євробаченні!", "Дуже чекала. Прикольна пісня. Для Євро саме те. Незвично. На Євро такого ще не було. Думаю, тепер все залежить ще від номера. Сподіваюся на твою перемогу. Мій голос 8-го числа за тебе", "Пісня чудова, просто вау! Але вона не показує твого співочого діапазону. Але загалом просто любов", "Супер, крута пісня, пісня варта перемоги. Молодець", "Дуже крута, але ТБ-еру треба завершувати, бо супутникове телебачення заблокували ж". А як вам композиція Яни? Пишіть свої відгуки у коментарі ;)

Леся Нікітюк запалює мережу вкотре. Цього разу зіркова ведуча спокушає мережу сукнею, яка виграшно підкреслює її фігуру. Не дивно, що коментатори набігли практично відразу: "Жіночко, у вас щось торчить", "Куди тi мужики дивляться? Он яка краса", "Гарні очі", "Леся, як в такому купальнику купатися?", "Леся, ви нереальна красуня", "Сосочки секс", "Кадри з фільму про Джеймса Бонда", "Це просто вибух мозку! Вау!", "Як завжди шикарна й ідеальна", "Файна баба... я би вдув", "З такими фотками ви скоро обійдете Кріштіану Роналду за кількістю підписників".

Леся Нікітюк розбурхала мережу гарячим фото

А от це фото Насті Каменських не вельми припало до душі користувачам мережі. Вони не лише розкритикували її фігуру, а й ракурс, з якого співачку зняли: "Ракурс не той...", "Настя, щось ти себе запустила... Худни далі", "Шалено красива Настя, але фотошоп зайвий... нема натуральності", "Вкрай безладне фото", "Вибачте, але раніше апетитнішою була", "Пляжні фото весь час з якогось дивного ракурсу... Ноги здаються надто об'ємними", "Груди геть зовсім маленькі", "Ноги, як у слона", "Жахливе фото".

Настя Каменських нарвалася на шквал критики

Справжній секс цього тижня у мережі показала співачка MARUV. Зірка зараз відпочиває зі своїм коханим на Балі, а також не лінується ділитися яскравими та провокативними світлинами, які для неї робив популярний зірковий фотограф Олег Фенікс. Відгуки коментаторів не забарилися: "Ой, тримайте мене", "Аня, ти шикарна", "Запальничка", "Жінка-кішка", "Ти сексі... так тримати", "Яка пантера", "Настя Каменських нервово курить".

Чарівна Злата Огневіч теж спокушає своїх прихильників у мережі. Поп-зірка виклала провокативне фото з Балі, на якому вона позує топлес. Щоправда, світлина зроблена зі спини, тож видно лише її розкішні вигини та ідеальні сідниці. Відразу ж у коментаторів з'явилось кілька причин пожурити Злату за це фото: "Злата, є претензія. По-перше, фото темне. По-друге, трохи розмите. По-третє, треба в підпису запитати скільки людей наближало фото і додавали яскравості на телефоні", "Вау! Оце так попа", "Моє тіло, моє діло, моя правда, моя сила", "Яка красуня", "Божественна розкіш", "А ніжки які сексуальні".

Чарівна Злата Огнєвіч розбурхала мережу спокусливими сідницями

Наостанок залишимо вам круту alyona alyona, котра на днях презентувала качовий кліп на пісню "Дикі танці". Улюблениця тисяч слухачів вирішила потішити своїх прихильників веселим відео, закликавши їх взяти участь у новому челенджі. Не проґавте можливості, адже переможці запалюватимуть разом з Альоною на сцені. А ми поки залишимо вам кілька крутих коментарів під постом: "Альоооона, ти шикарна", "Це круть. Кліп розірвав мене на шмаття", "П'ятки відірвав, район про...", "Але вже моднява".

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