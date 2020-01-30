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Українська GTA: alyona alyona показала кліп Дикі танці
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Українська реперка alyona alyona випустила качовий кліп на трек "Дикі танці", який нагадує популярну гру GTA в українських реаліях. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!
Справжнє відкриття українського хіп-хопу alyona alyona потішила прихильників свіжим відео "Дикі танці" у новому стилі. Цього разу зірка стала героїнею GTA по-українськи з гопніками, з тусовками біля МАФів і навіть з котами. Поки alyona alyona керує жовтим автомобілем та проходить місії, навколо реально дикі танці у виконанні всіх.
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Дивіться кліп онлайн alyona alyona – Дикі танці:
Текст пісні alyona alyona – Дикі танці
Я знову залітаю, мов торнадо, на цей біт
Я — хіт, я — непідйомний римо-моноліт
Дні множу на нулі, як хвилі на Балі
Як виліт, як болід, я лечу, це мій політ
На плівку записали голос поколінь
Я — тінь, я — твій активний клік, я —
Відео, я — кліп, я з півночі, я — лід, я —
Заборонний плід, я — провідник, як дріт
Яу
Тож
Дай мені майк, йо, дай мені майк, йо, дай мені майк
Я дам тобі драйв на бітах. Всі зими й літа місцями
Мокрі майки прилипали, щоб тіла хитало на танцполі
Не шукай мене на сцені — я завжди танцюю в колі
Приспів:
Дикі-дикі
Дикі-дикі танці
Дикі-дикі
Дикі-дикі танці
Те, що треба зараз, це дикі-дикі танці
Мені так треба дотик, мені потрібен подих
Ти відчуваєш подив, я вже стою навпроти
Руки догори, це наш прорив, вогонь горить
Ти чуєш, більше не барись
В цей звук поринь, бери й твори
Бо ти — рух, ти — майстер своїх рук, ти —
Ніг шалений стук, ти —
Ноти і ти — звук, ти
Вабиш мій слух, ти —
Безсумнівно друг, ти —
Суміш всіх сполук, ти —
Стріли і ти — лук
Ти чуєш, друг, тож
Дай мені майк, йо, дай мені майк, йо, дай мені майк
Я — як мінімаг, мінімально насичила смак
І кожен такт ходи сюди і доведи, що біт — це твій найліпший допінг
Підлога перетворюється в попіл
Приспів.
Цей звук в тобі, нема стопів
Не мій клопіт, та мій допінг
Мов ринг Роккі, новий дроп іт
Пакет в попіл, поруш спокій
Не дми щоки, не клич копів
Танцюй, сокіл
Цей звук в тобі, нема стопів
Не мій клопіт, та мій допінг
Мов ринг Роккі, новий дроп іт
Пакет в попіл, поруш спокій
Не дми щоки, не клич копів
Танцюй, сокіл
Приспів.
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