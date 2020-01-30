Українська GTA: alyona alyona показала кліп Дикі танці

Українська реперка alyona alyona випустила качовий кліп на трек "Дикі танці", який нагадує популярну гру GTA в українських реаліях. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Справжнє відкриття українського хіп-хопу alyona alyona потішила прихильників свіжим відео "Дикі танці" у новому стилі. Цього разу зірка стала героїнею GTA по-українськи з гопніками, з тусовками біля МАФів і навіть з котами. Поки alyona alyona керує жовтим автомобілем та проходить місії, навколо реально дикі танці у виконанні всіх.

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Дивіться кліп онлайн alyona alyona – Дикі танці:

Текст пісні alyona alyona – Дикі танці

Я знову залітаю, мов торнадо, на цей біт

Я — хіт, я — непідйомний римо-моноліт

Дні множу на нулі, як хвилі на Балі

Як виліт, як болід, я лечу, це мій політ

На плівку записали голос поколінь

Я — тінь, я — твій активний клік, я —

Відео, я — кліп, я з півночі, я — лід, я —

Заборонний плід, я — провідник, як дріт

Яу

Тож

Дай мені майк, йо, дай мені майк, йо, дай мені майк

Я дам тобі драйв на бітах. Всі зими й літа місцями

Мокрі майки прилипали, щоб тіла хитало на танцполі

Не шукай мене на сцені — я завжди танцюю в колі

Приспів:

Дикі-дикі

Дикі-дикі танці

Дикі-дикі

Дикі-дикі танці

Те, що треба зараз, це дикі-дикі танці

Мені так треба дотик, мені потрібен подих

Ти відчуваєш подив, я вже стою навпроти

Руки догори, це наш прорив, вогонь горить

Ти чуєш, більше не барись

В цей звук поринь, бери й твори

Бо ти — рух, ти — майстер своїх рук, ти —

Ніг шалений стук, ти —

Ноти і ти — звук, ти

Вабиш мій слух, ти —

Безсумнівно друг, ти —

Суміш всіх сполук, ти —

Стріли і ти — лук

Ти чуєш, друг, тож

Дай мені майк, йо, дай мені майк, йо, дай мені майк

Я — як мінімаг, мінімально насичила смак

І кожен такт ходи сюди і доведи, що біт — це твій найліпший допінг

Підлога перетворюється в попіл

Приспів.

Цей звук в тобі, нема стопів

Не мій клопіт, та мій допінг

Мов ринг Роккі, новий дроп іт

Пакет в попіл, поруш спокій

Не дми щоки, не клич копів

Танцюй, сокіл

Цей звук в тобі, нема стопів

Не мій клопіт, та мій допінг

Мов ринг Роккі, новий дроп іт

Пакет в попіл, поруш спокій

Не дми щоки, не клич копів

Танцюй, сокіл

Приспів.

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