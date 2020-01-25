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Це нікому не подобається: українську ведучу розкритикували через целюліт на ногах
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Цього разу почнемо зі спокусливої Лесі Нікітюк. Улюблена українська телеведуча не соромиться оголятися на камеру, хизуючись своїм розкішним тілом. Не дивно, що Королеву ламінату буквально засипають компліментами в мережі: "Класна фігура", "Яка срака...", "Ого, багатою будеш", "Оля Полякова, ви шикарні" (здається, її переплутали з іще однією Королевою), "Хороші горішки", "Класне фігура і краєвид", "Нереально красива!"
Ох, ходить же Олена Філонова тонкою кригою. Ще одна телеведуча регулярно скаржиться на те, що користувачі мережі частенько критикують її. Цього разу вона вирішила це подати разом із фотографією, на якій Філонова позує на пілоні. Однак, підписники вирішили не хвалити фізичну форму ведучої, а закидати її віртуальним камінням через целюліт та інші недоліки її тіла: "Діло не у танці, а у вас: товстий живіт, целюліт на ногах. Краса в естетиці, а не у всякій всячині", "Якби ти просто шейпінгом зайнялась, то не було б стільки негативу. Ну реально... самій подобається дивитися на себе у не найкращій формі? По-моєму, це нікому не подобається... І постити себе у не найкращій формі теж дивно... Тому й кажуть, що хайпуєш...". Щоправда, не всі звернули увагу на недоліки Філонової. Більшість її прихильників підтримали старання ведучої та побажали їй успіху.
Не могли ми оминути увагою ще одну колегу Олени Філонової по цеху. Популярна телеведуча Даша Трегубова ділиться теплими та спокусливими світлинами з відпочинку, які надзвичайно подобаються її прихильниками. 39-річна красуня не лише хизується відмінною формою, а й доводить, що круто виглядати можна у будь-якому віці. Що ж про неї думають коментатори – читайте самі: "Моя богиня! ти просто клас", "Її хотілось пестити, цілувати і на руках носити", "Тут така красива дівчина на фото, що зовсім не лінь написати коментар", "Шикарна", "Даша, ви напевне у раю".
Чарівна Надя Дорофєєва не зупиняється. Ми теж вирішили поділитися з вами одним з теплих і спокусливих фото, які вона виклала під час відпочинку. Ох же ж її прихильники розписалися: "Виходь за мене! Красива", "Пощастило Дантесові", "Надійка, ви богиня", "Афродіта", "Промінчик сонця на світанку", "Русалка", "Прекрасна дівчина", "Неймовірна попка".
Ми просто не могли оминути увагою це круте й ефектне фото, яким зі своїми прихильниками цього тижня поділився Нікіта Добринін. Нагадаємо, що минулого тижня він освідчився своїй коханій Дарії Квітковій. Цього ж тижня пара продовжила ділитися яскравими світлинами зі спільного відпочинку. Прихильники просто у захваті: "Сучасні Адам і Єва", "Нереально просто. Круте фото", "Спекотні наречений і наречена", "Фото просто вогонь", "Боже, як же красиво".
Не минулося й без оголеного фото улюбленого ведучого та кулінара мільйона українських жінок. Ектор Хіменес Браво виклав ліниве фото, на якому він ніжиться у ліжку в образі Адама. Тішить, що хоч ковдрою укритий. Підписниці не стримували емоцій: "Вау, Ектор! Ви неймовірні", "Цей десерт я б скуштувала", "Хороше тіло. Чому б і не показати?", "Тепер, дивлячись МастерШеф, перед очима поставатиме це фото", "Ого, який у вас настрій цікавий", "Екторе, це занадто... Я звикла бачити вас одягненим".
Наостанок залишимо вам тут світлину іменинниці. Тіна Кароль відзначила свій 35 день народження. Вітаємо зірку та закликаємо вас привітати її. Це можна зробити під цим спокусливим фото. Традиційно залишаємо найкрутіші коментарі для вас: "Ось так виглядає сексуальність. Не те, що у деяких... Щоранку попа у різних ракурсах", "Я чекала на ці фото", "Стільки ніжності в одному фото", "Фотографу щастить дивитися на цю красу", "Ну дуже красива спина", "Надто красиво... надто сексуально... надто...", "Несіть вогнегасник!"
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