Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я

У багатьох людей робота зав'язана на постійній взаємодії з комп'ютером, вплив якого не обмежується одним лише погіршенням зору. Медики розповіли й про інші ризики, які можуть виникнути через регулярну роботу за ПК.

Сидіння за комп'ютером позначається на роботі ендокринної, імунної, репродуктивної систем, а також на зорі і кістково-м'язовому апарату людини. Крім того, у користувачів ПК спостерігається синдром комп'ютерного стресу (СКС), симптоми якого: головний біль, млявість, депресія, підвищена дратівливість, головний біль і запалення слизової оболонки очей.

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Що ж стосується впливу на ЦНС людини, то тут у користувача може додатися безсоння і стрес, і навіть при слабкому впливі піддається зміні гормональний стан організму і порушуються біоструми мозку. Найбільше страждають від цього процеси навчання і запам'ятовування.

Низькочастотне електромагнітне поле здатне стати причиною шкірних захворювань, а також хвороб серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту. При великому обсязі роботи, який передбачає перманентне перебування за монітором деякі групи м'язів завжди перебувають у напрузі, інші ж – не залучені, що призводить до швидкої стомлюваності в першому випадку і низької витривалості – у другому.

Робота за комп'ютером виснажує і стомлює

Відзначається і комплекс захворювань рук під назвою "травми повторюваних навантажень". Так, тривала робота на клавіатурі і постійна напруга кисті може привести до розвитку тунельного синдрому.

Найбільш знаменита проблема – перенапруження очей у результаті невпинної роботи за ПК, коли погляд постійно спрямований на екран. В результаті того, що об'єкт завжди перебуває на тій же відстані у людини може розвинутися дисплейна хвороба – порушення акомодації очей, що веде до міопії – короткозорості та інших захворювань.

Для того, щоб уникнути деяких негативних наслідків для свого організму корисно хоча б раз на дві години робити комплекс вправ не тільки для очей, а й для тіла. Ваші зорові органи повинні відпочивати: корисно посидіти кілька хвилин із заплющеними очима, часто кліпати, а також зробити зарядку, звернувши свій погляд на предмет вдалині, а потім на ближній (5-10 хвилин).

Для спини корисно буде потягнутися і зробити нахили в різні боки. Не забувайте про руки, струсіть їх, кілька разів стисніть пальці в кулаки, а також обертайте кисті навколо своєї осі.

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