Коуч Ілона Маска дав 3 поради, як вчитися вдвічі швидше

Ілон Маск, засновник Tesla та Space X, попросив коуча Джима Квіка проконсультувати його і співробітників його компанії, як швидко читати великі тексти, краще запам'ятовувати інформацію і підвищувати ефективність роботи мозку. Тож читайте далі та мотайте на вус, як заставити мозок працювати краще.

Перестаньте думати негативно

Для початку, за словами Квіка, необхідно позбутися від так званих "автоматичних негативних думок", тобто тих, які спрямовані на самоприниження і звинувачення інших людей, а також поганих прогнозів. Як правило, це установки, які стосуються віку, здібностей та іншого (наприклад, "Я вже застарий, щоб вчитися"). Фахівець пояснює, що такі думки просто відбивають у нас бахання щось робити ще на старті. Щоб позбутися таких думок, необхідно навчитися їх вловлювати і аналізувати їх витоки.

І ще: Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса

Споживайте "їжу для розуму"

Пожива для мозку грає важливу роль, оскільки саме сіра речовина контролює м'язову активність, відповідає за сенсорне сприйняття (наприклад, зір, слух), пам'ять, емоції і мову. Коуч пропонує з'їдати в день хоча б 1 порцію "їжі для розуму". Найкращі продукти, на думку Квіка, м авокадо, чорниця, броколі, яйця, зелень, лосось, куркума, волоські горіхи, темний шоколад і вода.

Більше читайте

Щоб поліпшити здатність до навчання, необхідно більше читати. Квік радить виділяти на читання не менше 10 хвилин в день і зробити це звичкою. Він також вважає досить ефективним використовувати закладки або просто водити пальцем уздовж рядків. Такі візуальні стимули, на думку коуча, допомагають краще зосередитися на процесі читання.

Прочитавши всього одну книгу, ви можете здобути досвід, накопичений людством протягом десятків років, – аргументує Квік.

Читайте також: Де працюють найщасливіші люди