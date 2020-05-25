Учені назвали вагому причину їздити на роботу на велосипеді

Нове дослідження показало, що спосіб пересування пов'язаний з тривалістю життя, ризиком розвитку раку і хвороб серця. Тому науковці закликали якомога рідше користуватися машиною після послаблення карантину.

У найбільшому дослідженні вчені показали, як на здоров'я людей впливає те, як ті добираються до роботи. Передбачувано, найбільш несприятливим для здоров'я способом виявилися поїздки на машині. Учені використовували дані, які були отримані при спостереженні за 300 тисячами мешканцями Великобританії з 1991 по 2016 рік.

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Аналіз показав, що у людей, які їздили на роботу на велосипеді, ризик передчасної смерті був на 20% нижчим, а ризик смерті від серцево-судинних хвороб – на 24% нижчим, ніж у тих, хто використовував автомобіль. Крім того, в цій групі на 11% рідше діагностували рак, смертність від нього була нижчою на 16%.

Поїздки на велосипеді позитивно впливають на стан здоров'я

Прогулянки на роботу були пов'язані зі зниженням ризику раку на 7%, передчасної смерті – на 10%. У тих, хто їздив на громадському транспорті, ризик смерті від серцево-судинних хвороб був нижчий на 20%, а ймовірність діагнозу раку – на 12%.

"Зараз хороший час провести переоцінку вибору транспорту, оскільки велика кількість людей скоро повернеться до роботи після послаблення карантинних заходів з приводу COVID-19. З огляду на те, що тривалі і серйозні обмеження, швидше за все, торкнуться громадського транспорту, перехід на пересування на особистому автотранспорті може стати катастрофою як для нашого здоров'я, так і для довкілля", – повідомив Річард Паттерсон, професор кембридзького університету.

Раніше вчені неодноразово вивчали зв'язок способу пересування на роботу і здоров'я. У 2017 році вчені з Університету Глазго у дослідженні з меншими охопленням і тривалістю демонстрували подібні результати. У 2015 році було показано, що поїздки на роботу на велосипеді продовжують середньому голландцеві життя на пів року. Нове дослідження вперше представляє дані спостереження за такою великою вибіркою протягом чверті століття.

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