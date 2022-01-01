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Як тримати себе у формі під час новорічних свят: кілька простих правил
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Щоб тримати себе у формі, необхідно стежити за своїм харчуванням та залишатися фізично активним. Але постійне поїдання салатів, жирної їжі, відсутність навантажень та бажання полежати на дивані в обіймах з ноутбуком та шматком піци роблять свою справу.
Якщо зазвичай після новорічних і різдвяних свят ти повертаєшся на кілька кілограмів більшим, а втрачати форму не хочеться, просто дотримуйся цих порад. Тут, переконує Brodude, немає жорстких обмежень, але водночас тобі вдасться зберегти результат правильного харчування та тренувань.
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1. Їж все найшкідливіше у першій половині дня
Якщо ти не хочеш набрати зайві кілограми, але й не хочеш відмовлятися від улюблених салатів, вихід є. Постарайся вживати усі шкідливі та калорійні продукти у першій половині дня – бажано до 12 годин. Це дозволить тобі харчуватися без обмежень і водночас не набирати зайвого.
Річ у тім, що у першій половині дня в нашому організмі значно більше ферментів, здатних розщеплювати вуглеводи.
Тим більше від усього, що ти з'їси до 12 години дня, ти позбавишся за допомогою фізичної активності. Якщо ж вживати калорійну їжу ввечері, то не будеш мати на це часу.
2. Пий воду
Постарайся випивати склянку води за пів години до їди. Вода запускає обмінні процеси в організмі, що сприяє схуднення. Крім того, на свята, коли у нас у холодильнику повно їжі, ми часто плутаємо, чого нам насправді хочеться – пити чи їсти.
Є ще маса плюсів: вода виводить із клітин токсини, покращує роботу травної системи, позбавляє від запорів, млявості, слабкості, швидкої стомлюваності. Отже, варто замінити склянку кави або соку з ранку на звичайну воду.
3. Більше гуляй
Якщо не хочеш займатися спортом у свята – постарайся багато гуляти. Мало кому хочеться ходити до залу на новорічні свята. Але ж тренування можна замінити звичайною фізичною активністю. Наприклад, ти можеш просто частіше виходити з дому на прогулянку.
Гуляти на свіжому повітрі, насолоджуючись атмосферою свята, значно приємніше, ніж крутити педалі на велотренажері.
4. Харчуйся порційно
Не варто з'їдати за один прийом їжі добову норму – цим ти тільки зашкодиш своєму організму. Їж потроху хоча б три – чотири рази на день та стеж, щоб перерва між їдою була щонайменше три години.
Краще розтягнути поїдання миски "Олів'є" на весь день, ніж з'їсти за один раз.
5. Не готуй про запас
Найбільша помилка, яку можна припустити на новорічні свята, – приготувати купу їжі, запевнивши себе, що так тобі не доведеться підходити до плити цілий тиждень. Насправді вже через кілька днів ти будеш з вражаючою спритністю змітати з полиць холодильника все, що бачиш.
По-перше, тому, що це смачно і тобі хочеться. По-друге, тому що потім буде шкода викидати всі заготовки через термін придатності, що минув. Готуй їжу на один день, захоплюючи максимум наступний ранок.
Такий підхід дозволить тобі дозувати кількість їжі, що поїдається, і не страждати згодом, відправляючи корито чергового зіпсованого салату в відро для сміття.
6. Адаптуй рецепти страв
Ти можеш їсти улюблені страви, приготовлені за зміненим рецептом. Наприклад, якщо ти заміниш майонез в "Олів'є на сметану", смак салату практично не зміниться. Але загалом він завдасть твоїй фігурі значно менше шкоди. Замість того, щоб смажити м'ясо на олії, спробуй запекти його в духовці – так страва буде менш жирною і калорійною.
Таким чином, тобі не тільки не доведеться відмовлятися від улюбленої їжі, але й не потрібно буде відпрацьовувати свої смакові пристрасті в тренажерному залі.
7. Пий правильні напої
Звичайно, без алкоголю та соків у новорічні свята нікуди. Але якщо говорити про напої, які не йдуть урозріз із правилами здорового харчування, то треба згадати мінеральну воду, натуральну каву, какао з молоком, зелений / трав'яний чай, компоти, кефір, молоко, питні йогурти.
Будь-який напій з цього списку може вживатися як самостійно, так і як доповнення до страв під час їди. Намагайся вживати більше корисних напоїв – і твій організм почуватиметься комфортно.
8. Приділяй домашнім вправам 15 – 20 хвилин на день
Нехай це буде недовге тренування без спеціального обладнання та спортивного інвентарю. Знайти 15 – 20 хвилин на день для того, щоб виконати кілька вправ, не так вже й складно. Тим більше коли йдеться про твою постать і твоє здоров'я.
Займаючись фізичними вправами вдома, ти тим самим полегшуєш собі перший похід у спортзал після свят і позбавляєшся тих калорій, які ти встиг "наїсти". Особливо корисні такі тренування тим, хто не любить виходити з дому на новорічні свята. Потрібно хоч якось рухатися, хай навіть у своїй квартирі.
9. Не їж, наче востаннє
Якщо так розібратися, на новорічні свята можна їсти абсолютно все. Проблема в іншому – у кількості тієї їжі, яку ти споживаєш. Зазвичай від різноманітних страв на столі людина втрачає голову та перестає контролювати себе і свій апетит. Хочеться на рік наперед наїстися "Олів'є" й інших смаколиків.
Хоча, хто заважає тобі готувати чи купувати "Олів'є" протягом року? Чому ти поїдаєш все навколо з такою жадібністю? Позбавляйся звички їсти, наче востаннє. З усього, що зазвичай лежить на новорічному столі, на пильну увагу заслуговують, напевно, одні лише мандарини, оскільки це сезонні цитруси.
Візьми на озброєння ці поради, щоб твоя фігура не постраждала після новорічних свят. І пам'ятай про те, що все-все зі святкового столу з'їсти ти точно не зможеш.
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